Soria fue secretario de una sociedad británica llamada igual que la de Bahamas entre 1991 y 1997

El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, fue entre 1991 y 1997 secretario de una sociedad británica llamada UK Lines Limited, el mismo nombre que la empresa registrada en Bahamas en 1992, compañía en la que figuró apenas dos meses y que ha aparecido en los 'Papeles de Panamá'.

Así lo asegura 'El Confidencial', que señala que Soria estuvo además al frente de otra sociedad, Oceanic Lines, legalmente registrada en Reino Unido y vinculada a la empresa de su familia. El presidente del PP canario negó este lunes cualquier vinculación con la sociedad de Bahamas, que se disolvió en 1995.

Según este medio, también ha dicho no tener ningún vínculo con la sociedad de Reino Unido: "Era cien por cien británica. No tengo ningún tipo de vínculo con esa sociedad, es cien por cien de un accionista que no tiene nada que ver conmigo".

Soria fue nombrado secretario de la UK Lines Limited británica en 1991, un año antes de que el despacho panameño Mossack Fonseca registrase una sociedad homónima en Bahamas, y seguía figurando como tal en 1997, año en que se disolvió la empresa. Soria fue elegido alcalde de Las Palmas en 1995.

Soria se inscribió en el registro británico con la dirección de Las Palmas en la que se encontraba la empresa de su familia, Consignatoria Oceanic SA. Esta, a su vez tenía una filial en Reino Unido, Oceanic Lines, en la que el ministro y su hermano se inscribieron como administradores en 1997.