Seis iraníes detenidos por grabar y publicar una versión de 'Happy' de Pharrell Williams

Las autoridades iraníes han detenido a seis jóvenes por grabar y publicar en YouTube una versión de la canción 'Happy' del cantante estadounidense Pharrell Williams.

La cadena de televisión estatal ha emitido un programa en el que han aparecido tres hombres y tres mujeres confesando su participación en el vídeo, según ha informado el diario británico 'The Guardian'.

El jefe de la Policía de Teherán, Hossein Sajedinia, ha confirmado en declaraciones a la agencia semioficial de noticias ISNA la detención de seis personas a causa de un vídeo "desagradable" publicado en Internet. Asimismo, ha dicho que todos ellos han sido detenidos seis horas después de la apertura de la investigación.

En el vídeo aparecen tres hombres y tres mujeres, todas ellas sin velo, bailando la canción en varias calles, viviendas y tejados de la capital, Teherán. La grabación ha superado las 25.000 visitas en YouTube.

Al final del mismo, aparece un mensaje de los participantes en la grabación en el que se puede leer: "Hemos hecho este vídeo como seguidores de Pharrell Williams en ocho horas usando iPhones 5S. 'Happy' fue una excusa para ser felices. Disfrutamos cada segundo. Esperamos que ponga una sonrisa en vuestra cara".

Por su parte, el cantante ha reaccionado a la noticia de la detención de los seis jóvenes afirmando a través de su cuenta en la red social Twitter: "Es algo más que triste que estos chicos hayan sido arrestados por intentar difundir alegría".

It's beyond sad these kids were arrested for trying to spread happiness http://t.co/XV1VAAJeYI