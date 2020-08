Salen a la luz unas imágenes de un nuevo abuso policial en Estados Unidos. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2019 en una cárcel en Carolina del Norte. El recluso murió en el hospital por una lesión cerebral.

Al parecer varios oficiales trataron de reducirle con la ayuda de una enfermera después de haber sufrido una convulsión. Él gritaba que no podía respirar: "Déjame. No puedo respirar, por favor. No puedo respirar". Tanto los agentes como la enfermera han sido acusados de homicidio involuntario.

George Floyd gritó 20 veces "no puedo respirar"

Su caso recuerda al del afroamericano George Floyd, cuyo asesinato a manos de policías provocó masivas protestas raciales en Estados Unidos, alertó hasta 20 veces a los agentes que le mataron de que no podía respirar, según una transcripción policial que salió a la luz.

"Me van a matar, me van a matar", dice Floyd, de 46 años, cuando los policías le tenían inmovilizado y boca abajo en el suelo. La respuesta de Chauvin: "Deja de hablar, deja de gritar, se necesita mucho oxígeno para hablar".

Chauvin fue quien asfixió a Floyd presionando la rodilla contra su cuello más de ocho minutos, durante los cuales el afroamericano repitió más de 20 veces que no podía respirar.