Rusia responde a los manifestantes en contra de la guerra con una citación para luchar en Ucrania

Rusia responde con dureza a los que se están manifestando en contra de la guerra. La Policía rusa ha detenido a casi 1.500 manifestantes. A esta hora, a muchas de estas personas que muestran su posición en contra les están entregando una citación para ir a luchar contra Ucrania.

Una carta de alistamiento para evitar protestas

"Según la ley de la Federación Rusa sobre reclutamiento en el ejército, le citamos a usted en el comisariado militar", se puede leer en el documento, "lleve pasaporte, documento militar (y todos los enseres que considere imprescindibles)".

Algunos de los varones detenidos el pasado miércoles, en las protestas, recibieron en comisaría esas citaciones para presentarse al día siguiente en sus cuarteles y ser así enviados al frente. Esta medida, llevada a cabo por el Kremlin, busca intimidar a aquellos que piensen seguir con las manifestaciones en contra de la movilización.

En la orden de alistamiento, además, se especifica que aquel que muestre su posición en contra de esta medida recibirá un castigo.

Un diputado ruso pide incrementar la hostilidad

Este jueves, el presidente de la Duma, el Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, ha pedido a los diputados rusos que ellos también participen en la guerra, si cumplen los criterios. Por otro lado, en las televisiones piden subir un peldaño en el nivel de hostilidad.

"Hay que convertir las islas británicas en un desierto marciano", decía contundente Andrey Gurulyov, diputado del Parlamento ruso, "en tres minutos, aplastados utilizando armas nucleares tácticas, no estratégicas". No se queda allí, si no que se lamenta de no haberlo hecho durante el funeral de Isabel II.

Miles de rusos abandonan el país

Ante esta situación, miles de hombres en edad militar están optando por abandonar el país. No todos lo consiguen, por lo que intentan agotar todas las vías posibles, tanto terrestres como aéreas.

Este éxodo masivo está llenando los pasos fronterizos y elevando el precio de los aviones con destino al extranjero. Los países más escogidos, por aquellos que se marchan en coche, son los de Mongolia, Kazajistán, Georgia y Finlandia.

De la misma manera, aquellos que deciden abandonar Rusia en avión lo hacen hacia Armenia, Dubai y, sobre todo, Estambul.