El presidente ruso Vladímir Putin, anunció este martes que Rusia intensificará sus bombardeos en Siria contra el Estado Islámico tras conocerse que el siniestro del Airbus ruso en Egipto se debió a un atentado terrorista.



"El trabajo de nuestra aviación de guerra en Siria no solo debe continuar. Debe intensificarse de tal modo que los criminales comprendan que la venganza es inevitable", dijo Putin, en una reunión dedicada a informar sobre los resultados de la investigación del siniestro.



Poco antes, el jefe de los servicios de seguridad reconoció que el avión ruso que se estrelló en Egipto con 224 personas a bordo explotó debido a una bomba colocada por terroristas.



"En el vuelo explotó un artefacto casero de una potencia equivalente a 1,5 kilos de dinamita. Como resultado, el avión se desintegró en el aire, lo que explica por qué las piezas del fuselaje están diseminadas ampliamente", informó el jefe del Servicio Federal de Información (FSB, antiguo KGB), Alexánder Bortnikov.



"Puedo decir que fue un atentado terrorista", señaló Bortnikov, en una reunión del Consejo de Seguridad nacional con Putin, de la que la televisión estatal mostró extractos.



El jefe del Kremlin aseguró que Rusia encontrará y castigará a los culpables del atentado, ocurrido el pasado 31 de octubre sobre el Sinaí egipcio.



"Los buscaremos estén donde estén y los encontraremos en cualquier rincón del mundo", prometió Putin.



"El asesinato de nuestra gente en el Sinaí es uno de los crímenes más sangrientos por número de víctimas. Y no vamos a quitarnos las lágrimas de nuestras almas y corazones. Esto quedará para siempre con nosotros. Pero ello no impedirá encontrar y castigar a los culpables", advirtió.