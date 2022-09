Una rusa sobre su pareja, escondido para evitar ir a la guerra: "Es un crimen, no puede ir a otro país para matar a otra gente"

Ucrania y la comunidad internacional rechaza contundentemente los referéndums ilegales de adhesión a Rusia organizados en las zonas ocupadas en territorio ucraniano. Se prevé que Vladímir Putin pueda anunciar la adhesión este viernes. Este jueves, la Duma rusa recibirá a los líderes prorrusos de los cuatro territorios ucranianos del este donde se han hecho las consultas, Jersón, Donetsk, Lugansk y Zaporiyia.

Mientras, la población en Rusia sigue escapando del país para evitar el reclutamiento tras la movilización militar de Putin. Algunos huyen y otros se esconden en el país. Es el caso de la pareja de Uliana Yapparova una mujer rusa residente en Barcelona. La mujer ha atendido este miércoles a Manu Sánchez en Antena 3 Noticas para hablar sobre su pareja y la llamada a filas de Putin, algo que compara con 'El Juego del Calamar'.

La mujer explica que como su pareja no puede salir de su localidad, se esconde en casa del reclutamiento "intentando salir lo menos posible a la calle". Él ha visto cómo amigos y conocidos no han podido escapar de la llamada a filas rusas para luchar en la guerra en Ucrania

Uliana no tiene problemas de comunicación a la hora de ponerse en contacto con su pareja. "Hablamos por Facetime y Whatsapp". Su pareja estuvo en combate, en Chechenia: "Ha visto todos los horrores de la guerra, cómo mueren sus amigos y sufrió varios traumas. Él sabe que es y no quiere volver".

Un "crimen" de guerra en Ucrania

La rusa en Barcelona dice que su pareja no es un "fanático" como otros que están en la guerra que pueden decir "quiero repetir, sentirme otra vez militar con este arma, sentirme vivo, luchar por algo". "Mi pareja es una persona con la cabeza fría". El hombre escondido sabe que "esta guerra es un crimen y ninguna persona con la cabeza bien puesta puede ir a otro país para matar a otra gente". "No tenemos objetivo en esta guerra, estamos matando a gente en otro país donde no deberíamos estar", exclama.

El reclutamiento de Putin

Yapparova califica el gobierno de Putin de "dictadura" y que en estos casos es muy difícil conocer los derechos de las personas. Si Putin no está logrando reclutar a rusos con experiencia militar como la pareja de Yapparova, ¿a quién lleva Putin a la guerra? La rusa dice que el reclutamiento le recuerda a la serie 'El Juego del Calamar'. "Sobrevivirá uno que va a estar más lejos del asesino".

"Putin intenta reclutar a toda la gente que no sabe sus derechos, aunque es difícil hablar de derechos en una dictadura". Pide escuchar los consejos de abogados para escapar de la llamada a filas rusas. "No firmar nada, no cruzar miradas en la calle. "Si has recibido alguna convocatoria, puedes no ir. De momento solo hay una multa administrativa, unos 10 euros. A la siguiente es una multa penal de 5 a 10 años de cárcel", remarcaba

"Hay consejos de hacerse tonto, decir que no sabes nada, que no conoces quién es el presidente", apostillaba la mujer rusa sobre cómo poder evitar la llamada del Kremlin para ir a la guerra en Ucrania.