El rey Carlos III subraya la importancia de los "actos de amistad" en su mensaje de Pascua

Antes de su primera aparición pública tras ser diagnosticado con cáncer, Carlos III de Inglaterra ha querido grabar un mensaje en vídeo que será emitido en un acto religioso en la catedral inglesa de Worcester. En dicho mensaje, el monarca subraya la importancia de los actos de amistad, "especialmente en momentos de necesidad".

"En este país somos bendecidos por todos los diferentes servicios que existen para nuestro bienestar", dice el rey en el vídeo, añadiendo que "más allá de estas organizaciones y su personal desinteresado, necesitamos y nos beneficiamos enormemente de aquellos que nos extienden la mano de amistad, especialmente en momentos de necesidad".

Este mensaje fue grabado antes de que su nuera, Kate Middleton anunciará, también a través de un vídeo, que estaba recibiendo quimioterapia preventiva después de que se le haya diagnosticado cáncer tras someterse a una cirugía abdominal en enero.

Como en otros compromisos recientes desde que se dio la noticia del rey, la reina Camila es quien sustituirá al monarca en el tradicional Jueves Santo, donde 75 mujeres y 75 hombres, destacados por su servicio a la comunidad, son recompensados con monedas especialmente acuñadas en sus correspondientes monederos rojo y blanco.

Esta tradicional ceremonia se remonta a 1662, donde se conmemora el momento en que Jesús lava los pies de los apóstoles en la Última Cena.

En el vídeo, el monarca afirma sentir "una gran tristeza" por "no poder estar con todos ustedes hoy". "Este acto de adoración aquí en la Catedral de Worcester me recuerda la promesa que hice al comienzo del servicio de coronación, de seguir el ejemplo de Cristo, no para ser servido, sino para servir. Eso siempre he intentado hacer y sigo haciendo con todo mi corazón", concluye.

El rey Carlos III acudirá a la Misa de Pascua

Desde el pasado mes de febrero, el rey Carlos III no aparece públicamente. Tras haber sido diagnosticado con cáncer, el monarca canceló sus compromisos públicos para someterse al tratamiento, delegando así sus funciones a otros miembros de la realeza.

Este domingo se espera que reaparezca, por primera vez, públicamente. El motivo de esta aparición pública es el Domingo de Pascua, una fecha señalada en el calendario de la familia real de Reino Unido. A la cita acudirá junto a su esposa, la reina Camila, y otros miembros de la familia real para presenciar la Misa de Pascua.

Intervenido por un agrandamiento de próstata "benigno"

A finales del pasado mes de enero, el rey Carlos III tuvo que ser ingresado en el hospital para someterse a una operación de próstata. Desde el Palacio de Buckingham se informó, a través de un comunicado, que la intervención del monarca sería por un agrandamiento de la próstata.

"El rey fue ingresado esta mañana en un hospital de Londres para un tratamiento planificado. Su Majestad quiere agradecer a todos aquellos que han enviado sus buenos deseos durante la última semana y está encantando de conocer que su diagnóstico está teniendo un impacto positivo en la concienciación ciudadana sobre la salud", remarcaba la nota publicada entonces.

Diagnosticado con cáncer

Apenas dos semanas después de haber sido intervenido, el Palacio de Buckingham informó del nuevo diagnóstico. El rey Carlos III de Inglaterra tiene cáncer.

El tipo de cáncer no ha sido revelado, aunque según los medios británicos, no es cáncer de próstata, pese a que fue descubierto durante el reciente tratamiento de próstata por el que fue intervenido la pasada semana. Tampoco se ha especificado cuál es su pronóstico, pero según el comunicado de palacio, el rey se encuentra en "tratamientos regulares".

A pesar de esta noticia, Carlos III, a sus 75 años, continuará con su papel constitucional de jefe de Estado, aunque pospondrá sus compromisos públicos, siguiendo los consejos de sus médicos.

