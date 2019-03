Bruselas analiza la situación en Gaza y estudia nuevas sanciones a Rusia

Varios Estados miembros de la Unión Europea instaron este martes a imponer un embargo de armas a Rusia al considerar que ese país proporciona a través de su frontera armamento pesado a los separatistas del este de Ucrania.

Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Lituania, Letonia o Suecia apuntaron a esa posibilidad a su llegada al consejo de ministros de Exteriores de la UE que aborda la situación tras el derribo el pasado jueves por un misil del avión de Malaysia Airlines en territorio controlado por los prorrusos con 298 personas a bordo, cuya sesión comenzaron con un minuto de silencio. "El embargo de armas es una de las cosas que tenemos que ver" en la reunión, señaló el ministro británico de Exteriores, Philip Hammond, quien instó a "enviar una señal muy clara y fuerte a Rusia hoy".

"Todo el mundo quiere ver un equilibrio en las medidas. Pero el mundo ha cambiado desde la cumbre del otro día", dijo en referencia a la reunión de los líderes de la UE el pasado 17 de julio, en la que pidieron endurecer las sanciones a Moscú, y añadió que "vamos a ir más lejos, como consecuencia".

El ministro lituano, Linas Linkevicius, pidió que las sanciones europeas ataquen al "círculo de toma de decisiones" de Rusia y dejó claro que se ha llegado a un "punto de inflexión no sólo en la situación sino también en nuestra evaluación". Linkevicius pidió un "embargo de armas" y dar el "estatus de terrorista" a los territorios ucranianos de Lugansk y Donetsk, bajo dominio de separatistas prorrusos.

Aseguró que la "fase dos" de sanciones, por la que la UE aplica medidas restrictivas a personas y entidades, "aún no está agotada", mientras que la "fase tres", que implicaría sanciones económicas directas a Rusia por no contribuir a reducir la tensión en la crisis ucraniana, "aún no se ha decidido porque tendría un efecto doble", para quien las aplica también. El ministro letón de Exteriores, Edgars Rinkevics, pidió no sólo sanciones sino "considerar también seriamente la prohibición de todo tipo de tecnologías y acuerdos militares con Rusia".

"Es muy difícil explicar a nuestro público y al de otros países europeos que estamos vendiendo barcos", dijo en referencia a la entrega de dos fragatas de tipo Mistral que Francia tiene pendiente con Rusia. "O no sólo barcos, sino diferentes tipos de tecnología militar", continuó, que a su juicio implica "no deliberadamente" que misiles aéreos acaben en manos de los terroristas separatistas. El ministro sueco, Carl Bildt, afirmó que Rusia es responsable del suministro de misiles, armamento pesado, cohetes o tanques a los rebeldes, de lo que "el derribo del avión es una consecuencia". "Sabemos de dónde vienen" las armas, dijo, y agregó que "deberíamos tener un embargo de armas desde hace tiempo", a la vez que señaló que "dar armas a Rusia en esta situación es algo difícil de defender".

Preguntado por la posibilidad de imponer un embargo de armas, el titular polaco, Radoslaw Sokorski, contestó que "deberíamos mirar a las decisiones del último Consejo Europeo para ver cómo podemos dar seguimiento". El ministro español, José Manuel García-Margallo, indicó que en todo caso tal decisión pertenecería a la "tercera fase" de sanciones y que correspondería tomarlas a los líderes comunitarios, a la vez que no descartó la convocatoria de una cumbre extraordinaria.

"Quizás habrá que tomar nuevas sanciones" a nivel del Consejo Europeo para ejercer "más presión en Rusia, reforzar las sanciones", consideró el titular belga, Didier Reynders, en tanto que el holandés, Frans Timmermans, aseguró que "no hay bloqueo de Holanda a más sanciones".

Por su parte, el ministro alemán, Frank-Walter Steinmeier, afirmó que la UE sigue abierta a rebajar la tensión "por medios políticos y diplomáticos", aunque consideró que será necesario acompañar esa posición con "mayor presión" y "medidas más estrictas" dado que Rusia "ha permitido la transferencia de armas y combatientes a Ucrania".