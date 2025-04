Reino Unido también investiga caídas de energía que afectaron a su red eléctrica justo antes del apagón de España

El personal de la sala de control del Operador Nacional del Sistgema Energéntico (NESO) observó dos cambios de frecuencia inesperados durante el pasado domingo. Uno de ellos afectó a una central eléctrica y el otro a un interconector.

El primer suceso ocurrió a las 2 de la madrugada, con un corte de energía en la planta eléctrica de gas natural de Keadby 2 en Lincolnshire, al noreste de Inglaterra. Después se produjo un "inexplicable fallo" en el interconector Viking Link, que conecta el Reino Unido y Dinamarca, según han asegurado fuentes de NESO. Alrededor de las seis de la tarde del domingo, el gestor de la red eléctrica en Inglaterra, Escocia y Gales, no incluye Irlanda del Norte, detectó un nuevo cambio de frecuencia inesperado. Tampoco se ha podido esclarecer de momento qué es lo que lo motivó.

Fuentes de NESO explicaron a EFE que estos dos "activos desconectados" de la red eléctrica fueron resueltos por el operador británico el domingo por la tarde y no produjeron consecuencias, no tuvieron impacto en el suministro y no provocaron pérdidas del flujo eléctrico en los consumidores. "Como un operador de sistema prudente revisamos todos los sucesos y desconexiones de generadores en nuestra red como una práctica habitual. Todavía estamos revisando los sucesos operativos del fin de semana", apuntaron dicha fuentes.

Reino Unido investiga el apagón en España

Las autoridades británicas están estudiando si lo ocurrido en el Reino Unido está relacionado con el apagón que se produjo en la península ibérica 24 horas después. Desde NESO afirman que "es muy poco probable que estos eventos estén conectados entre sí o relacionados" con el incidente del lunes.

Como red insular, el sistema eléctrico de Gran Bretaña no funciona en las mismas condiciones que los de Europa continental y está aislado en algunos casos de los acontecimientos que afectan a la red eléctrica europea más amplia. De todos modos se estudia si tienen alguna conexión con lo ocurrido en España y Portugal. "La red eléctrica de Gran Bretaña no estuvo afectada por el incidente en el sistema eléctrico europeo del pasado lunes. Trabajamos estrechamente con nuestros colegas en Europa para entender la causa del incidente del sistema eléctrico y para ofrecerles nuestro apoyo", añadieron desde NESO.

