Reino Unido prohíbe la venta de tabaco a los nacidos después de 2009

Hito histórico en el Reino Unido. El Parlamento británico ha aprobado la prohibición de vender tabaco a los nacidos después de 2009. Así que todos aquellos que ahora tienen 15 años nunca podrán comprarlo. La medida ha contado con un amplio respaldo parlamentario.

El objetivo de Reino Unido es crear una "generación libre de humo" con esta medida que ha sido aprobada con una amplia mayoría de los diputados. El proyecto de ley también incluye medidas para hacer que los vapeadores sean menos atractivos con restricciones a los sabores. Esta ha sido una de las grandes apuestas del primer ministro conservador Rishi Sunak.

Cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009 tendrá prohibido comprar tabaco. La 'Generación Alfa' nunca podrá adquirir un paquete de cigarrillos. Esta medida entra en vigor en 2027, cuando los menores que tienen ahora 15 años cumplan 18 años. Un total de 383 diputados votaron a favor de la ley, frente a 67 que lo hicieron en contra, la gran mayoría de ellos miembros del propio Partido Conservador 'torie'.

Entre conservadores que se han 'rebelado' y que han votado en contra de la norma se encuentran los ex primeros ministros Boris Johnson y Liz Truss, o la ministra de Empresas, Kemi Badenoch. Por su parte, la ministra de Sanidad, Victoria Atkins, ha señalado en el debate previo que "no hay libertad en la adicción" y que quienes defienden la libre elección deberían apoyar el veto. Detalló que los fumadores son víctimas de su adicción y reconocen casi siempre que no habrían comenzado a fumar si pudieran volver atrás.

El Partido Laborista ha respaldado el texto de forma abrumadora. Su portavoz de Sanidad, Wes Streeting, defendió la prohibición en el debate previo. También lo apoyaron los nacionalistas escoceses y los liberal-demócratas. Sunak anunció esta ley en el congreso conservador del pasado octubre.

"No se trata de criminalizar a quienes fuman ni de impedir que cualquiera que fuma actualmente lo haga. Fumar nunca será ilegal y, si actualmente alguien fuma legalmente, los minoristas podrán seguir vendiéndole cigarrillos y otros productos de tabaco", defienden desde el Gobierno británico. "Pero ningún padre quiere que su hijo empiece a fumar. Se trata de proteger a las generaciones futuras de los daños del tabaco, salvando miles de vidas y miles de millones para el Sistema Nacional Público de Salud", agregaron.

