Reanudan los enfrentamientos entre Coptos y fuerzas de seguridad en El Cairo

Los manifestantes, se encuentran a la espera de que comience a las 14.00 hora local en la cercana catedral de Abbasiya el funeral por los coptos fallecidos ayer en los choques contra militares en el centro de la capital egipcia.

Hay un gran despliegue de efectivos de seguridad en torno al templo cristiano y se respira un ambiente de tensión, con la asistencia ya de cientos de personas. Algunos de los participantes se manifiestan frente a la catedral, donde ha comenzado un servicio religioso previo a las exequias. La televisión pública egipcia informó de que la Seguridad Central ha enviado a decenas de agentes para proteger el funeral y evitar cualquier enfrentamiento.

El rebrote de la violencia llega después de la sangrienta noche del domingo, en la que al menos 24 personas murieron y otras 311 resultaron heridas, de las cuales una treintena se encuentra en estado grave, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, el jeque de Al Azhar, la máxima autoridad de esta prestigiosa institución del islam suní, Ahmed Tayeb, destacó hoy que los sucesos del domingo no son incidentes confesionales, "porque no hay ninguna discordia sectaria en el pueblo de Egipto entre los musulmanes y los cristianos".

Los Hermanos Musulmanes le dicen a coptos que "no es el momento" de reivindicaciones

El movimiento islámico de los Hermanos Musulmanes dijo que "no es el momento adecuado" para que la comunidad cristiana en Egipto haga sus "reivindicaciones legítimas".

"Todo el pueblo egipcio tiene sus reivindicaciones legítimas y no solo los hermanos coptos; seguro que no es el momento adecuado para reclamarlas, porque el Gobierno actual es un Gobierno provisional y la situación general no es natural", indicaron.