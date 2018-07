Rajoy garantiza que los cambios en el Gobierno serán este mes y que no adelantará las elecciones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado que los cambios que prepara en el Ejecutivo y en el PP los llevará a cabo este mes y que no adelantará las elecciones generales pese a que aún no haya tomado la decisión de cuándo serán.

Rajoy ha expresado esas intenciones en declaraciones a los periodistas en Bruselas antes de participar en la cumbre de la Unión Europea y los países latinoamericanos y del Caribe.

Además, ha aprovechado para defender el principio de que gobierne la lista más votada y ha dicho que si se ve positivamente que Susana Díaz vaya a ser la presidenta de Andalucía, se deje gobernar al PP en los ayuntamientos en los que ha sido el partido más votado.

"No tiene sentido que en algunos sitios valga la lista mas votada y en otros no", ha advertido el jefe del Ejecutivo, quien ha pedido "transparencia" en los pactos en favor de la estabilidad, no para otorgar el poder a quienes no se sabe qué van a hacer con ello.