¿Quién es Juraj Cintula? El escritor y presunto autor del tiroteo al primer ministro eslovaco, Robert Fico

¿Quién es Juraj Cintula? El escritor de 71 años podría ser el responsable de los disparos al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, según varios medios locales. El hombre, que fue detenido por la Policía tras el altercado, intentó formar un partido de izquierdas y se muestra disconforme con la política del Gobierno.

Además, medios locales aseguran que tenía licencia de armas y que había trabajado como guardia de seguridad. Como informa el medio eslovaco 'Cas.sk', la policía arrestó al presunto autor del ataque, el escritor Juraj Cintula, de 71 años. En las imágenes grabadas se ve como está sentado en el suelo y con las manos esposadas en la espalda.

La investigación sobre el tiroteo a Fico apunta a que fue por una motivación política. "En los primeros interrogatorios este hombre -Juraj Cintula- ya ha dicho que estaba en contra de las medidas del Gobierno", asegura el corresponsal Guillermo Pascual desde Bruselas.

"No hay duda de que fue un atentado con trasfondo político", añade el ministro de Defensa Robert Kaliniak, que sitúa el atentado en el contexto de "una incapacidad de aceptar la voluntad de parte de la sociedad".

Fico juró el cargo como primer ministro de Eslovaquia a finales de octubre por cuarta ocasión tras su dimisión en 2018. Su nombramiento estuvo rodeado de polémica y críticas por su postura prorrusa en plena invasión de Ucrania.

Robert Fico, tiroteado en plena calle

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, se encuentra en el hospital tras ser disparado en Handlova. Tras una reunión del Gobierno celebrada en esa ciudad, se acercó a saludar a los asistentes que esperaban en la calle y ahí se produjeron los disparos.

Se escucharon varias detonaciones y rápidamente se desalojó al primer ministro y se detuvo al presunto autor de los hechos. La Policía de Eslovaquia acordonó la zona e intervino en el lugar. Fico tuvo que ser trasladado urgentemente al hospital.

Una de las primeras reacciones ha sido la de la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputova, quien ha trasladado su "enérgica condena" por el atentado contra Fico, a quien ha deseado una pronta recuperación. "Estoy en shock", ha manifestado.

No obstante, Robert Fico "sobrevivirá" tras recibir cinco disparos, según informa el viceprimer ministro de Eslovaquia, Tomas Taraba: "Me quedé muy conmocionado... afortunadamente, hasta donde yo sé, la operación salió bien, y supongo que al final sobrevivirá. No se encuentra en una situación que ponga en peligro su vida en este momento", afirma Taraba.

Conmoción internacional

El grave atentado contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha generado consternación y el estupor. Fico recibió varios disparos en plena calle y su estado es "crítico". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "condenó enérgicamente el vil ataque contra el primer ministro Robert Fico". "Estos actos de violencia no tienen cabida en nuestra sociedad y socavan la democracia, nuestro bien común más preciado. Mis pensamientos están con el primer ministro Fico y su familia", añadía en la red social X.

También el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó estar "conmocionado y consternado" por los disparos sufridos por el primer ministro eslovaco.

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró estar "horrorizado e indignado ante el atentado" y reafirmó que "nada puede justificar la violencia".

Las reacciones de condena fueron unánimes entre los miembros de la Unión Europea. El canciller alemán, Olaf Scholz, condenó el "terrible" y "cobarde" atentado contra Fico. También el presidente francés, Emmanuel Macron aseguró estar "conmocionado" y condenó "firmemente" el ataque.

También los primeros ministros de la región del Benelux, el belga Alexander De Croo, el neerlandés Marc Rutte y el luxemburgués Luc Frieden o la italiana Giorgia Meloni se mostraron consternados por el atentado sufrido por Robert Fico, calificado por el belga como "un ataque a la democracia".

También se produjeron reacciones fuera de Europa. Brasil se mostró "consternada" y Ecuador condena el intento de asesinato. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deseó una "pronta recuperación" al primer ministro de Eslovaquia y condenó el "horrible acto de violencia".

También se pronunció el presidente ruso, Vladimir Putin, que calificó el atentado de "horrible crimen que no puede tener ninguna justificación", en un telegrama enviado a la presidenta eslovaca, Zuzana Caputova.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com