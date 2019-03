Putin reconoce que Snowden está en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú

"El señor Snowden llegó en efecto a Moscú. Fue una absoluta sorpresa para nosotros", dijo el líder del Kremlin en una rueda de prensa que ofreció en la ciudad finlandesa de Turku, difundida por los medios rusos. Putin recalcó que el fugitivo más buscado del momento tiene derecho y puede abandonar el país en cualquier momento dado que no ha atravesado la frontera y es uno pasajero de tránsito.

"Ha llegado como pasajero de tránsito y no necesita ni visado ni ningún otro documento. Como pasajero en tránsito tiene derecho de comprar un billete y volar donde le dé la gana. No ha cruzado la frontera rusa y por tanto no necesita visado", subrayó el presidente ruso. Agregó que "cualquier acusación a Rusia (sobre la cooperación de Moscú con la fuga de Snowden) es un disparate" y aclaró que el hombre que destapó una trama de espionaje masivo de las comunicaciones por parte de Estados Unidos y Reino Unido "sigue hasta este momento en la sala de tránsito" del aeropuerto de Moscú.

Putin descartó la entrega de Snowden a Estados Unidos ante la inexistencia de un tratado bilateral de extradición entre ambos países. "Solo podemos entregar a ciudadanos extranjeros a aquellos países con los que tenemos los correspondientes tratados de extradición de criminales. Con Estados Unidos no tenemos tal tratado", subrayó el presidente ruso.