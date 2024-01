Las propiedades de la carne de perro, que ahora dejará de consumirse en Corea del Sur

El Parlamento de Corea del Sur ha aprobado la prohibición del consumo de carne de perro. La medida supone un triunfo para los defensores de los derechos de los animales del país oriental.

El Partido del Poder Popular llevaba meses proponiendo la ley. Finalmente, este martes ha sido apoyada por el resto de formaciones de la Asamblea Nacional surcoreana e incluso impulsada por Kim Keon-hee, la primera dama del país. Ha recibido 208 votos a favor y 2 abstenciones.

Sin embargo, esta normativa no se aplicará totalmente hasta 2027. Tras un período de gracia de tres años, los infractores podrán ser sancionados con penas de hasta dos años de prisión o multas de hasta 30 millones de dólares. La ley prohibirá la caza, la distribución, la matanza y la venta de carne de perro para un consumo humano.

Históricamente, en el país asiático comer carne de perro era considerada una práctica que mejoraba la resistencia al húmedo verano coreano. Pero, con el paso del tiempo, cada vez más surcoreanos tienen como mascota de familia a los perros y no han dejado de aumentar las críticas por la forma en la que estos animales son sacrificados.

Animalistas del país aseguran que la mayoría de los perros son ahorcados o electrocutados cuando su uso es comercial. Los criadores, por su parte, creen que se ha avanzado en el sacrificio.

"Hemos llegado a un punto crucial para librar a millones de perros de esta cruel industria", manifestó Borami Seo, de Humane Society International Korea, una protectora de animales. La medida ha sido posible bajo el mandato de Yoon Suk Yeol, el presidente surcoreano que ha adoptado seis perros y ocho gatos y que es crítico con el consumo de carne de este animal. Las protectoras están seguras de que supone un gran avance, aunque todavía hay sitios en el mundo en donde comer carne de perro es legal.

¿Es sano o no comer carne de perro?

El doctor Alexandre Yáñez de la Cal, graduado en dietética y nutrición humana, explica que el consumo de carne de perro o de can "se viene a diferenciar en aspectos muy concretos". Entre ellos destaca el olor que, según el experto, "es bastante fuerte, intenso e incluso penetrante".

Con respecto a otras carnes, la que ha salido de este animal "podría llevar a pensar que esa carne está en mal estado o putrefacta" por su extremado olor.

El Dr. Alexandre Yáñez de la Cal añade que otro rasgo de estas carnes es que "contiene un buen aporte de minerales". Sin embargo, en vitaminas, "no destaca nada especialmente". "Además tiene un color rojizo, a diferencia de otros tipos de carne, por su mayor contenido en hemoglobina, que lo diferencia de carnes como pueden ser las de vacuno, o la de cerdo", añade.

En estos sitios todavía es legal comer perro o gato

El consumo de carne de esta animal es todavía posible en numerosos países del continente asiático y africano. China destaca por ser el mayor consumidor a nivel mundial. Se calcula que al año se producen allí unos 20 millones de sacrificios. La práctica es ya una tradición e incluso hay festivales como el de Yulin en los que se incrementa la demanda de esta carne y sus precios.

Tampoco se queda atrás Vietnam. El perro es considerado en este estado un alimento básico y es utilizado para hacer sopas y guisos. Muchos vietnamitas aseguran que un plato hecho con carne de perro trae la suerte y tiene propiedades medicinales. Por el momento no existe ningún impedimento a nivel jurídico para cocinar al animal.

En Tailandia, Laos, Indonesia, Camboya y Filipinas tampoco hay ninguna ley que regule el consumo de carne de perro.

Por otro lado, en África se realiza esta práctica con una finalidad ritual y cultural. Es el caso de países como Burkina Faso, donde es considerado un lujo. En Ghana también es un privilegio, empleándose frecuentemente como cortejo en las tribus Dagaaba y Frafra.

Pese a que en Occidente no es nada común comer carne de perro, hay varios estados de EEUU en donde no hay leyes que prohíban su consumo. Pensilvania es un ejemplo de ello, y es que entre la tribu de nativos americanos Kickapoo todavía hay recetas que incluyen la carne. Canadá permite también consumir y venderla, solo en caso de que el animal haya sido sacrificado bajo la revisión de un agente federal. Si esto no sucede, el consumo conllevaría una penalización.

¿Y en España?

Matar a un perro en nuestro país es una práctica delictiva que está tipificada en el Código Penal. Según una reforma del reglamento aprobada el pasado 18 de marzo de 2023, causar la muerte a un animal doméstico implica la pena de prisión de hasta 24 meses. Si se producen dos agravantes el castigo puede alargarse hasta 36 meses de cárcel.