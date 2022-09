Prohíben a una delegación china acceder a la capilla ardiente de Isabel II

El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, ha denegado la entrada de una delegación de funcionarios chinos al palacio de Westminster donde se encuentra el féretro de la fallecida Isabel II, tal y como informan la BBC y Politico y se hacen eco numerosos medios británicos.

El motivo de dicha prohibición de entrada, según explican fuentes a los citados medios, tiene que ver con las sanciones impuestas por el país asiático a cinco diputados y dos lores británicos por difundir "mentiras y desinformación".

No obstante, la versión que dan desde la Cámara de los Comunes apuntan a un asunto de seguridad. De esta manera, el Legislativo no confirma la información dada y señalan a la BBC que no comentan problemas de seguridad.

Conflicto diplomático

Dichas "mentiras y desinformación" a las que se refiere China son que los funcionarios británicos sancionados acusaron a Pekín el año pasado de maltratar a la minoría étnica de los uigures, lo que provocó sanciones de viaje y la congelación de activos de los 9 parlamentarios.

Fruto de esas sanciones, los presidentes de la Cámara de los Comunes y de los Lores respondieron que funcionarios chinos no podrían entrar al Parlamento. De ahí que, al parecer, se les haya prohibido ahora entrar a presentar sus respetos a la fallecida monarca.

A pesar de las tensiones diplomáticas entre ambos países, el presidente chino Xi Jinping sí está invitado al funeral de la reina Isabel II que se celebra este lunes 19 de septiembre. Se espera que el presidente de China no acuda, aunque sí podría hacerlo su vicepresidente.

Sin embargo, todavía no es oficial cómo estará representado el país en el funeral. Además, desde que se empezaron a conocer detalles sobre el funeral de Estado tras la muerte de la monarca numerosos políticos británicos han señalado su preocupación por la invitación a China, dado que es un país sancionado por el Parlamento.