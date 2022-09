Xi Jinping llama a Putin a "conducir" juntos un "mundo cambiante"

Los líderes chino y ruso se reúnen este jueves en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que acoge Uzbekistán estos 15 y 16 de septiembre. En ese contexto, Xi Jinping ha llamado hoy al presidente ruso, Vladimir Putin, a liderar juntos "un mundo rápidamente cambiante".

"Ante los grandiosos cambios de nuestro tiempo a nivel mundial, nunca antes vistos en toda la historia, estamos dispuestos con los colegas rusos a servir de ejemplo como potencias mundiales responsables y jugar un papel de liderazgo para conducir ese mundo rápidamente cambiante a una trayectoria de desarrollo estable y positivo", ha expresado el mandatario chino.

La última reunión entre China y Rusia

Se trata además de la primera vez que Xi Jinping sale de su país después de 2 años y medio. Aunque no se conocen más detalles sobre el transcurso ni el contenido de esas reunión, no es la primera vez que ambos países manifiestas públicamente sus simpatías.

China ha sido también el interlocutor de Rusia en mitad de la invasión a Ucrania y los dos líderes ya proclamaron la amistad "sin límites" entre sus territorios antes del inicio de lo que Putin denominó "operación militar especial". La última vez que se sentaron declararon la llegada de "una nueva era".

Sin embargo, la última derrota de Rusia en Ucrania y una guerra que se alarga en el tiempo en contra de lo previsto no hace que Putin llegue en las mejores condiciones a la reunión con su homólogo chino. Esa "nueva era" parece más un fortalecimiento de los lazos de Occidente frente a una Rusia, con China en medio tratando de no provocar a ninguno de los bloques, que dice que las sanciones no le afectan y amenaza con cortes de gas durante el invierno.

China no ha confirmado ninguna reunión, pero según el Kremlin ambas potencias se reunirán para tratar "otros asuntos internacionales y regionales" con el telón de la guerra en Ucrania de fondo.