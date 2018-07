Una profesora de Texas decide no poner deberes durante el nuevo curso y su propuesta se hace viral

La profesora Brandy Young junto a una de sus alumnas de primaria en Texas | Facebook

Brandi Young es una profesora de primaria de Texas, que estudió una propuesta para sus alumnos durante sus vacaciones de verano y el primer día del curso explicó a los alumnos su decisión a través de una carta que se ha hecho viral.

Podría ser el sueño de todo estudiante, muchos niños desearían no tener deberes durante todo el año y es justo lo que propone la profesora Brandi Young. La educadora empezó el nuevo curso escolar como cada año, pero esta vez ha decidido incluir un 'particular método de enseñanza': durante este curso ha decidido !no poner deberes a sus alumnos!.

Para explicar su decisión, Young envió a los padres de niños de segundo año de primaria una carta con su propuesta. En lugar de los deberes del colegio, la profesora pide a los padres que pasen más tiempo con sus hijos, que lean juntos, que cenen juntos, que jueguen al aire libre y que los acuesten temprano. La historia se hizo viral al instante.

En su carta, la maestra Young dice que para este ciclo escolar 2016-2017, los niños terminarán sus tareas dentro de las aulas y no dejará ejercicios pendientes para hacer en casa. Argumenta que prefiere que los niños pasen tiempo con sus padres y que se duerman temprano.

''Después de mucha investigación este verano,, escribió la maestra en la carta. "Los alumnos harán los deberes que no hicieron durante la jornada escolar pero no se añadirán nuevos ejercicios para hacer en casa. No se enviarán deberes extra este año", puntualizó

La carta fue publicada por Samantha Gallagher, una madre que está feliz con la nueva política de Brandi Young, la profesora de la escuela primaria Godley Elementary School. Gallagher comentó que jamás pensó que su publicación en facebook se hiciera tan popular. Al momento se ha compartido más de 73.000 veces en Facebook.

Young insta en su propuesta a que a las familias pasen tiempo con los niños haciendo actividades, y advierte que hay varias costumbres que hacen que los niños tengan más éxito durante su etapa escolar: cenar en familia, leer juntos, jugar al aire libre y hacer que los niños se vayan a dormir temprano.