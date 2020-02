Un profesor renuncia a la enseñanza porque está "cansado de luchar contra Facebok y Whatsapp"

Con los amigos, con la familia, durante los momentos de ocio y hasta en clase. El uso excesivo del teléfono móvil hace que veamos a las personas caminando por la calle 'embobadas' en sus dispositivos y sin prestar atención a lo que los rodea.

Son muchas las 'medidas'tomadas para dejar de mirar el móvil, pero ninguna de ellas lo consigue. Por este motivo, un profesor de una universidad de Argentina ha renunciado a impartir sus clases de periodismo porque "no soporta" que sus alumnos no atiendan a sus explicaciones en ningún momento.

El profesor llamado Leonardo Haberkorn renunció a su cátedra en la carrera de Comunicación de la Universidad de Montevideo mediante un texto que se ha hecho viral.

"Después de muchos, muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. No daré más clases allí el semestre que viene y no sé si volveré algún día a dictar clases en una licenciatura en periodismo, afirma el profesor al medio argentino Infobae.

"Me cansé de pelear contra los teléfonos, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante alumnos que no pueden despegar la vista de un móvil y que no dejan de hacerse selfies. Claro, es cierto, no todos son así. Pero cada vez son más", concluye el angustiado catedrático.