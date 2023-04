Primera entrevista de Donald Trump tras ser imputado: "Fue horrible, la gente en el juzgado estaba llorando"

Primera entrevista de Donald Trump tras su imputación por sobornar presuntamente a la actriz porno 'Stormy' Daniels para ocultar una relación extramatrimonial que podría haberle perjudicado en la campaña a la presidencia de Estados Unidos en 2016. El magnate ha asegurado en la cadena americana Fox News que hasta los funcionarios lloraron por él durante su comparecencia en el juzgado de Nueva York. "Fue una experiencia horrible y también maravillosa por el comportamiento del personal de los juzgados. Me decían que sentían por lo que estaba pasando", explicó. También ha dicho que varios funcionarios le pidieron que ganara las elecciones de 2024.

Fox News ha calificado la entrevista como histórica ya que el multimillonario ha aprovechado para dar su opinión sobre varios temas. De hecho, Trump ha querido destacar cuál es, según su criterio, el mayor reto al que se enfrenta Estados Unidos: "El mayor problema no es ni China, ni Corea del Norte, ni Rusia. Lo peor a lo que se enfrenta el país es algo interno, son los radicales izquierdistas enfermos".

"El mayor problema es el calentamiento nuclear"

En cuanto a los desafíos a nivel mundial, ha querido poner sobre la mesa la crisis nuclear: "Nadie habla de la guerra nuclear. El mayor problema que tenemos en todo el mundo no es el calentamiento global, es el calentamiento nuclear". Un arma empleada en ocasiones para intimidar al resto de países a nivel mundial, algo que el propio exmandatario ha afirmado haber hecho durante su presidencia. Asegura que ante las amenazas de Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, tuvo que decirle que el también tenía un botón nuclear, para apretarlo cuando quisiera, en su mesa presidencial.

Donald Trump ha vuelto a insinuar que si el estuviera en la Casa Blanca, Putin no se habría atrevido a invadir Ucrania y ha contado lo que lo dijo al presidente ruso en una de sus conversaciones: "Le dije que iba a hacer algo realmente desagradable si entraba en Ucrania. Él dijo: ¡No, no! ¡No vas a hacer eso! Dije: Lo haré". También ha confirmado su deseo de seguir adelante con su candidatura, a la presidencia, para la elecciones de Estados Unidos, que se celebrarán el año que viene, incluso si resulta condenado y aprovechó para criticar al presidente Joe Biden, al que no ve capaz de presentarse a la reelección: "No creo que pueda (ser candidato) (...) No se trata de la edad, simplemente hay algo que va mal (en él)".