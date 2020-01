Un preso se fuga y envía una cara a la cárcel de la que se escapó: "Saludos desde Tailandia"

Oualid Sekkaki se fugó de una cárcel belga el pasado 19 de diciembre con otros cuatro compañeros. Para poder salir saltaron un muro de seis metros.

Ahora, un mes después la prisión belga desde la que se escaparon ha recibido un inquietante mensaje: "¡Saludos desde Tailandia!".

El diario local Het Laatste Nieuws ha asegurado que los directores del centro penitenciario recibieron una carta con una tarjeta de identificación de prisión. Aunque desde prisión han reconocido que han recibido la carta, no han querido ofrecer más detalles.

Sekkaki, se encontraba cumpliendo una condena de dos años por un tiroteo en marzo de 2015. De los cinco integrantes que lograron escaparse, tan solo Sekkaki sigue en paradero desconocido.