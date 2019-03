La Policía de Túnez difunde imágenes del ataque terrorista al Museo del Bardo

La Policía de Túnez ha difundido las imágenes del ataque terrorista que grabaron las cámaras de seguridad del Museo del Bardo. En ellas se ve a los terroristas armados y recorriendo las instalaciones en un acto que terminarían con 21 personas muertas aunque la cifra pudo ser más alta porque el gobierno ha desvelado que llevaban explosivos que no pudieron detonar. Finalmente, las fuerzas de seguridad les abatieron.



Además, el gobierno ha reconocido que existieron fallos de seguridad. Túnez se encontraba bajo amenaza terrorista y ya había sido advertido de un posible ataque yihadista en las últimas semanas. Aún así también han destacado que sus agentes evitaron una tragedia mayor.



El ataque ha dejado testimonios tan duros como el de un belga que sobrevivió al ataque: "Al día siguiente me dijeron que mi mujer había muerto. Le pegaron un tiro en la cabeza con un rifle. Lo único bueno de eso es que no sufrió. La última imagen que tengo de ella es de incomprensión. No estaba asustada, no entendía qué estaba pasando".



Desde el día del acto terrorista se han producido las detenciones de 20 sospechosos. La familia de uno de los terroristas dice que es otra víctima: "Era muy joven, alguien le convenció de esto. Vayan a las mezquites, investiguen quién ha hecho esto de verdad".