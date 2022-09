La Policía sigue la pista de los dos sospechosos de la matanza en Canadá

Los agentes policiales continúan la búsqueda de los supuestos responsables del apuñalamiento múltiple ocurrido este domingo en Saskatchewan (Canadá). Los dos sospechosos huyeron en un todoterreno negro por un territorio poco poblado y ha obligado a los agentes a extender la persecución a una zona cuya extensión es similar a la mitad de Europa. La policía canadiense ha avisado a la población de que ambos sospechosos van armados, mientras busca pistas que den luz a la investigación. Se ha declarado el estado de emergencia.

Los sospechosos han sido identificados como Damien Sanderson y Myles Sanderson, de 31 y 30 años respectivamente, ambos de cabello negro y ojos marrones. El primero mide 1,70 y pesa 70 kilogramos y el segundo, 1,80 y 108 kilos, respectivamente. Se desconoce la relación entre ambos. Uno de los dos sospechosos, posiblemente Myles Sanderson, ya estaba en busca y captura. Además, fue incluido en la lista de “fugitivos ilegales” de un programa policial que anima al público a cooperar con la policía, según Reuters. Ambos acusados habían buscado expresamente a algunas víctimas, pero a otras decidieron matarlas sobre la marcha o por azar.

Todo apunta a que esta masacre estaría relacionada con tráfico de drogas. Es posible que las cifras oficiales aumenten, porque hay más víctimas en hospitales debido a esta inusual matanza con cuchillos. "En este momento no tenemos indicios de que hayan viajado a otra provincia, pero dado que están en un vehículo, no podemos asegurarlo con certeza. Los ciudadanos tienen que ser conscientes y pensar que existe esa posibilidad", asegura Rhonda Blackmore, agente de policía canadiense.

Murieron 10 personas y dejaron 15 heridos

Los presuntos autores asesinaron a 10 personas y dejaron 15 heridos. Los agentes recibieron la primera llamada sobre las 5:30 am. En ella se alertaba de un apuñalamiento en la provincia del centro de Canadá. Pero este no sería el único aviso. "Me dijo que necesitara que alguien le llevara al hospital. Le habían herido en la boca", dice Doreen Lees, una mujer residente en Weldon (Canadá) que ayudó a los heridos. Inmediatamente, la policía puso el foco en los sospechosos y activaron la búsqueda.

En Canadá no están acostumbrados a estas matanzas, donde actualmente millones de personas están en alerta hasta que se atrape a los sospechosos. En estos momentos, la prioridad es dar caza a los atacantes, que se encuentran en paradero desconocido.

El recuerdo de otras tragedias

La tragedia de este domingo intensifica el recuerdo de otro suceso atroz: en abril de 2020, un hombre mató a 22 personas en Portapique (Nueva Escocia), en un recorrido sangriento que duró 12 horas y que es hasta la fecha el peor tiroteo masivo de la historia moderna de Canadá. También tiene similitudes con el caso de los tres asesinatos cometidos por dos jóvenes en julio de 2019, en la provincia de Columbia Británica. Tras huir de la policía durante 16 días, Kam McLeod y Bryer Schmegelsky fueron hallados sin vida en una zona de la provincia de Manitoba.