La policía científica española ayudará en las tareas de identificación en Nepal

Tres agentes de la Policía Científica se dirigen a Nepal para ayudar en las labores de identificación. Ana Isabel Fernández García, Inspectora Jefe Policía Científica, ha explicado que cuentan con mucha experiencia en este tipo de catástrofes. Asegura que el hecho de que en España todo el mundo tenga la huella dactilar identificada facilita mucho el trabajo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Margallo ha cifrado en siete los españoles que aún no están localizados y ha reconocido que los que "preocupan" son los seis que estaban en el valle de Langtang en el momento del terremoto, cuatro asturianos y una pareja formada por una cántabra y un aragonés.

"No hemos abandonado la esperanza de encontrarlos con vida, pero hay que prever todas las contingencias, que no aparezcan con vida y que haya que identificar los cadáveres, en ese caso lo importantísimo es repatriarlos cuanto antes, que sus seres queridos los tengan con ellos y no prolongar esa angustia", ha admitido el ministro.

La Dirección General de la Policía ha precisado que el equipo está formado por tres agentes: un especialista en identificación dactilar, otro en identificación genética y un responsable de la coordinación de los trabajos de Identificación de Víctimas en Desastres (IVD).

Además, los desplazados contarán con el apoyo desde España de un equipo de policía judicial que se ocupará de recopilar información relacionada con posibles víctimas.

Margallo no ha podido precisar cuándo se repatriará el cuerpo de la catalana Roser Palau, única española cuyo fallecimiento se ha confirmado hasta ahora a causa del terremoto, y ha explicado que es el equipo de la embajada española en Nueva Delhi que se ha desplazado a Nepal el que está "intentando cuadrar todas las operaciones".