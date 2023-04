Los planes de evacuación de los extranjeros en Sudán después de que EEUU haya sacado al personal gubernamental

Estados Unidos ha evacuado a su personal gubernamental de Jartum y ha suspendido temporalmente las operaciones de su embajada en Sudán. A través de un comunicado de la Casa Blanca, Joe Biden, agradeció la colaboración de Etiopía, Yibuti y Arabia Saudí que fueron "decisivos" para el éxito de la operación.

Whasington ha querido dejar claro que las Fuerzas sudanesas de Apoyo Rápido (FAR) no estuvieron implicadas en la misión: "Cooperaron en la medida en que no dispararon a nuestros miembros de servicio en su transcurso".

El cierre de la embajada

El secretario de Estado, Antony Blinken, priorizó la seguridad de su personal aunque reconoció que la suspensión de las funciones de una embajada "siempre ess difícil".

Yibuti, según se apuntó desde la Administración de Biden, está estudiando la posibilidad de usar su inteligencia y medios de vigilancia y reconocimiento para analizar rutas de salida y detectar amenazas, y se está evaluando utilizar "recursos marítimos" en el puerto de Sudán para potencialmente poder ayudar a los estadounidenses que lleguen allí. "También seguiremos coordinándonos con nuestros aliados, así como con nuestros socios locales, en los esfuerzos para garantizar la seguridad de su personal", sostuvo Blinken.

Turquía evacuará a sus nacionales hoy

La embajada de Turquía en Sudán ha anunciado que va a evacuar este domingo a sus ciudadanos. "Como resultado de las evaluaciones de seguridad realizadas a la luz de los conflictos en curso en Sudán, se ha decidido evacuar a nuestros ciudadanos, especialmente aquellos en zonas de conflicto, a nuestro país a través de un tercer país mañana (domingo 23 de abril)" han indicado en un comunicado.

Desde la embajada turca se han dado una serie de indicaciones para que todo el mundo esté preparado llegado el momento, así pues los puntos de encuentro se hyan fijado en un hotel y una mezquita, a partir de las 06.00 horas (hora local) y se les ha recomendado llevar calzado y ropa cómoda porque el trayecto puede prolongarse entre 22 y 24 horas, además deberán portar el pasaporte, agua y comida.

Reino Unido lo hará "cuando sea posible"

Reino Unido ha informado de que va a evacuar su embajada en Sudán "tan pronto como sea posible", y tanto China como Francia comenzarán a hacerlo en las próximas horas. La legación China en Jartum pidió a sus ciudadanos que rellenasen ese mismo día un formulario indicando si desean ser evacuados del país. "Por favor, continúen siguiendo de cerca la situación y manteniendo un alto nivel de alerta, refuercen sus precauciones de seguridad y garanticen su seguridad personal".

España

De las intenciones de España y Corea del Sur se sabe que ya tienen en Yibuti aviones preparados para emprender la misión de evacuación cuando la situación lo permita.

Arabia Saudí

Arabia Saudí fue el primer país en llevar a cabo la evacuación civil de un total de 157 personas y que se realizó por tierra hasta Port Sudan, en el este de Sudán y frente al reino árabe, tan solo separado por el Mar Rojo. Desde Port Sudan 5 barcos saudíes acudieron al rescate de sus compatriotas y de otros nacionalidades, que no fueron reveladas por Riad, para arribar a la ciudad costera de Yeda.