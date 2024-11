El plan de Elon Musk para despedir a funcionarios y acabar con el teletrabajo: "Somos empresarios, no políticos"

El multimillonario Elon Musk será el responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental cuando Donald Trump tome posesión de su cargo como presidente de los EEUU el próximo mes de enero. Es un cargo "inventado" para él, uno de los grandes amigos de Trump y el que más le ha apoyado durante la campaña electoral. Y antes de tomar las riendas, Musk ya empieza a planificar qué hacer para reducir los gastos de la Administración.

En un artículo publicado por el Wall Street Journal avanza algunas de sus primeras medidas. El hombre más rico del mundo, que lleva años mostrándose contrario al teletrabajo, pretende terminar con la posibilidad de que los funcionarios puedan trabajar desde casa. Entre sus planes está recortar el número de trabajadores públicos, pero cree que con esta medida muchos de ellos dimitirán. “Exigir a los empleados federales que acudan a la oficina cinco días a la semana provocaría una oleada de ceses voluntarios que acogemos con satisfacción. Si los empleados federales no quieren acudir [a la oficina], los contribuyentes estadounidenses no deberían pagarles por el privilegio de la época de la covid de quedarse en casa”, asegura.

Como en Tesla y en Twitter

Parece que pretende copiar el modelo que ya aplicó en Twitter, ahora X, empresa de la que es propietario y en la que despidió al llegar a tres de cada cuatro empleados. Además exigió que los trabajadores tuvieran que ir a la oficina obligatoriamente.

También se conoció cual era su posición en Tesla, empresa de la que es fundador y máximo accionista. “Cualquiera que desee trabajar a distancia debe estar en la oficina un mínimo de 40 horas a la semana o dejar Tesla. Esto es menos de lo que pedimos a los trabajadores de la fábrica”, escribió por entonces en un mensaje en que subrayaba que esas 40 horas eran un mínimo. Eso sí, le parecía bien que los empleados se conectasen para seguir trabajando a distancia desde casa, pero solo si antes habían permanecido la jornada completa en la oficina.

"Empresario no político"

Elon Musk justifica las primeras medidas que piensa adoptar al llegar al gobierno. “La burocracia atrincherada y en constante crecimiento representa una amenaza existencial para nuestra república, y los políticos la han consentido durante demasiado tiempo. Por eso hacemos las cosas de otra manera. Somos empresarios, no políticos. Seremos voluntarios externos, no funcionarios ni empleados federales. A diferencia de las comisiones gubernamentales o los comités consultivos, no nos limitaremos a redactar informes o cortar cintas. Reduciremos costes”, asegura refiriéndose también a Vivek Ramaswamy que le acompañará en el cargo.

Despidos a gran escala y reubicación

Donald Trump tiene amplios poderes como presidente para promulgar medidas que irían “desde despidos a gran escala a la reubicación de las agencias federales fuera del área de Washington”. Y Elon Musk lo justifica así en el artículo al diario Wall Street Journal: “La sabiduría convencional sostiene que las protecciones legales de la función pública impiden que el presidente o incluso sus representantes políticos despidan a los trabajadores federales. El objetivo es proteger a los empleados de las represalias políticas. Pero la ley permite ‘reducciones de plantilla’ que no afecten a empleados concretos”, afirma .

“Los empleados cuyos puestos se eliminen merecen ser tratados con respeto, y el objetivo de la DOGE es ayudarles en su transición al sector privado. El presidente puede utilizar las leyes existentes para darles incentivos para la jubilación anticipada y para hacer pagos de indemnización voluntaria para facilitar una salida elegante”, asegura el multimillonario.

