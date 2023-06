El Papa Francisco ingresa en el hospital para ser operado de urgencia por riesgo de obstrucción intestinal

El papa Francisco se someterá a una operación por riesgo de obstrucción intestinal. Será ingresado este miércoles en el hospital Gemelli de Roma para ser intervenido y estará hospitalizado varios días para una "recuperación funcional completa", explican desde el Vaticano, confirma el Vaticano.

"Al finalizar la Audiencia General, el papa se desplazará al Hospital Universitario, donde a primera hora de la tarde será sometido bajo anestesia general a una intervención quirúrgica de laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis", indicó la Santa Sede en un comunicado.

La operación es "necesaria" y "urgente" asegura el equipo médico del pontífice de 86 años "a causa de una hernia incisional incarcerada que está provocando síndromes suboclusivos recurrentes, dolorosos y que empeoran". Los cirugía esta considerada "de urgencia" tras los resultados del TAC a la que se sometió este martes.

El estado de salud del Papa preocupa a algunos feligreses. El pasado 26 de mayo tuvo que cancelar su agenda por estar indispuesto. Y padece problemas en la rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o con silla de ruedas.

Ingresado en el hospital en marzo

El Papa estuvo ingresado a finales de marzo durante cuatro días en el hospital por "una pulmonía aguda". "Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta", explicó.

El 4 de julio del 2021 también tuvo que ser ingresado para una operación del colon y quedó hospitalizado durante diez días, teniendo una lenta recuperación.