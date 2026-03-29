Palazos o bloques de hormigón rotos con la cabeza, la impactante exhibición militar en Corea del Norte

Corea del Norte ha vuelto a escenificar una llamativa exhibición de fuerza militar con demostraciones físicas extremas protagonizadas por sus soldados, en un acto supervisado por el líder del país, Kim Jong-un.

Durante el evento, los militares realizaron ejercicios que incluyeron golpes directos en el abdomen con palos e incluso hachas, rotura de bloques de hormigón con la cabeza y pruebas de resistencia física al límite. Las imágenes muestran cómo los participantes soportan impactos sin aparente protección, en una demostración diseñada para evidenciar su fortaleza.

Algunos soldados rompieron ladrillos con la cabeza o con las manos, mientras otros participaron en exhibiciones coordinadas en grupo, donde varios ejecutaban las mismas acciones de forma simultánea. También se observaron ejercicios de gran flexibilidad y combates cuerpo a cuerpo con movimientos altamente sincronizados.

Las mujeres militares también tuvieron protagonismo en estas maniobras, participando en ejercicios de combate y coordinación, algunos con armas blancas, en una coreografía cuidadosamente ensayada.

El acto, que por su estética recuerda a escenas de artes marciales o cine de acción, forma parte de la estrategia propagandística del régimen para proyectar poder y disciplina. Aunque no se ha informado de posibles heridos, la dureza de las pruebas ha generado impacto fuera del país.

Según las imágenes difundidas, el líder norcoreano siguió atentamente la exhibición y mostró signos de satisfacción ante las demostraciones de sus tropas.

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