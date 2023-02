La palabra 'guappi' aparece por primera vez en 'The New York Times'

'New New York Times' es una cuenta de Twitter ligada al periódico estadounidense que rastrea la edición digital de este. Con este rastreo busca palabras nuevas que, hasta la fecha, no se habían utilizado en el periódico.

Normalmente las palabras que esta cuenta publica son neologismos –palabras o expresiones relativamente recientes y aisladas que se están usando de manera corriente– en inglés o palabras en otros idiomas.

En alguna ocasión se han publicado palabras en español, o de alguna otra lengua que se habla en España. En mayo de 2018 publicaron una palabra vasca dicha por Mariano Rajoy, 'aprovechategui'. Su repercusión fue grande, ya que obtuvo más de 3.000 'me gusta' y más de mil 'retuits'.

Esta vez la palabra que han publicado ha sido 'guappi'. Esta palabra hace alusión a la famosa película italiana 'I guappi' dirigida por Pasquale Squitieri en 1974. Con motivo de un artículo en el que se habla de la película, la cuenta ha escogido esta palabra como término que nunca antes había aparecido entre sus páginas.

Además, junto a las palabras que se publican, hay una cuenta, @NYT_said_where, dedicada a contestar al 'tuit' dando contexto sobre dicha palabra y en qué sentido se ha utilizado.

La cuenta de Twitter fue creada en marzo de 2017 y desde entonces no ha dejado de publicar 'nuevas palabras'. La repercusión de estos términos no suele ser muy grande, excepto en determinadas palabras que los usuarios califican como 'increíble'. Entre las más populares se encuentra 'deadass'. Está fijada en el muro del perfil y fue publicada en marzo de 2019. Cuenta con más de 37.000 'me gusta' y cerca de 6.000 'retuits'.

'Funcionamos', la última palabra española en el NYT

La última palabra española que ha aparecido en esta cuenta ha sido 'funcionamos', la cual ha sido utilizada por la cantante colombiana Karol G en su última canción con Romeo Santos.

En un artículo publicado por el periódico 'The New York Times' se ha hecho alusión a 12 nuevas canciones que han salido al mercado, entre las que se encuentra la canción de los dos artistas latinos, 'X si volvemos'.