El padre de un ucraniano en Jersón advierte de la retirada de Rusia: "Mi hijo dice que piensan estallar la presa"

La última gran noticia sobre la guerra en Ucrania es la retirada anunciada por las fuerzas rusas de la zona ocupada de Jersón. Ucrania advierte a sus soldados a ir con 'pies de plomo' ya que podría tratarse de una trampa. Durante semanas el Ejército ruso ha centrado su gran contraofensiva en retomar las regiones ocupadas por las fuerzas del Kremlin. Jersón fue evacuada por las fuerzas prorrusas antes de anunciar su retirada.

El futuro de la guerra está pendiente de lo que ocurra en Jersón. Allí nadie tiene mejores contactos que Julio Suarez, padre de un hijo, Vitaly, que se encuentra en la zona. Suárez ha atendido este jueves a Manu Sánchez en Antena 3 Noticias para valorar la última hora sobre la región en la que centran todos los focos de la guerra en Ucrania.

En la ciudad, en este momento no hay ni suministro de electricidad ni de agua en algunos puntos, según el padre de Vitaly, joven que se encuentra en el epicentro de estos momentos de la guerra. Un suministro que "va y viene". Además es "imposible" comunicarse porque las redes de comunicación están cortadas. Solo en algunos momentos puede haber comunicación, pero el padre remarca que es "muy mala".

"Sin embargo, las noticias de allí es que hay mucha desconfianza, hay mucho temor. Se piensa que los rusos han dejado a soldados vestidos de civiles y que preparan algo", exclamaba Julio Suárez. Las imágenes que llegan de la pasada noche eran reveladoras: soldados ucranianos a 27 kilómetros de Jersón a la espera de órdenes.

Explosivos en la presa para hacerla estallar

Suárez señala que según sus informaciones, estos soldados a las puertas de la ciudad ocupada no han recibido "de momento" la orden de entrar. "Me imagino que actúan con prudencia. Si buen los rusos anunciaron su retirada, en el margen izquierdo del río están armados con misiles", matizaba. El temor posiblemente sea que en el momento que los ucranianos ingresen en la ciudad, los rusos bombardeen la zona.

Vitaly confirmó a su padre que se reunió con autoridades rusas antes de salir de allí. Dijeron al hijo ucraniano que "saliera de Jersón porque habían puesto explosivos en la presa y pensaban hacerlos estallar". Vitaly está en una zona tranquila según su padre, aunque "segura no tanto" ya que está bajo influencia rusa.

No se fían de Rusia "en absoluto"

En la zona en la que se encuentra Vitaly "de momento no hay actividad bélica". Trata de "pasar desapercibido", intenta salir de allí. Sobre la apertura a negociar con Ucrania por parte de Rusia, Julio Suárez recalca que "me da mucha desconfianza". "Cuando abandonaron Járkov no anunciaron nada, y ahora sí lo hacen todos los medios rusos con muchos bombos y platillos", el padre del joven ucraniano se muestra escéptico. No se fía de Rusia "en absoluto".