El oso polar 'más triste del mundo', Pizza, vuelve al parque marino donde nació

No va a ser completamente libre, pero va por fin, está al aire libre. Pizza, el oso polar 'más triste del mundo', ha sido reubicado en el parque marino en el que nació, según informa BBC.

Tras varias solicitudes e intentos para que Pizza sea liberado, los propietarios del centro comercial han cedido y han liberado a Pizza. Pero, han aclarado que es una medida "temporal", mientras hacen realizan obras.

Los medios chinos han informado que el centro comercial hizo, este domingo, una fiesta de despedida para el oso polar.

Peter Li, de la Humane Society International, indicó: "Pizza ha soportado una vida de privaciones y sufrimiento en su pequeña habitación, con fachada de cristal artificial en el centro comercial, por lo que la noticia de que es libre me hace muy feliz". Además, ha añadido que esperan que Pizza no vuelva al recinto como han anunciado sus propietarios, "imploramos que no lo condenen a volver. Por fin va a sentir el sol en su piel, oler el aire fresco y ver el cielo por encima de él, en compañía de su mamá y papá", señaló.

Qin Xiaona, director de la Asociación de Protección de los Animales de Capital, declaró: "Es una buena decisión, pero no es la decisión final. Esperamos que Grandview aprenda de este episodio y mueva de manera permanentemente a Pizza. De esta manera, Pizza no soportará una vida terrible dentro de un centro comercial".