La oposición venezolana, contra Zapatero y su mediación: declara su que parcialidad es "inadmisible"

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) declaró como "inadmisible" la mediación del expresidente de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis política del país sudamericano, al considerar que este "ha demostrado" parcialidad en favor del Gobierno de Nicolás Maduro. La Cámara, de contundente mayoría opositora, aprobó un acuerdo, después de un intenso debate, que acusa a Rodríguez Zapatero de haber actuado con "incondicional parcialidad en favor de los intereses autocráticos" del Gobierno de Maduro en la pasada última mesa de negociaciones.

La resolución también señala que las gestiones del político español "han tenido lesivos efectos prácticos sobre las luchas civiles que por una causa democrática libran los ciudadanos" venezolanos. En ese sentido, el acuerdo indica que los eventuales mediadores en la crisis venezolana deben tener "inobjetable imparcialidad" y no ser susceptibles "de ser manipulados por el régimen de Nicolás Maduro".

La resolución se aprobó después de que se presentaran dos proyectos, uno de los cuales no hacía mención a las gestiones de Rodríguez Zapatero y obtuvo finalmente 43 votos, 10 menos que el acordado. Además, la diputada opositora Delsa Solórzano salvó su voto, pese a considerar que Rodríguez Zapatero ha hecho "bastante daño" a Venezuela. "Con toda la sinceridad del mundo, lo que está ocurriendo hoy en la AN es una vergüenza. Que un hombre como Zapatero, que no representa los intereses de la dignidad de Venezuela, nos divida, es penoso", dijo la legisladora en Twitter.

El acuerdo, cuya base es respaldar una resolución en la que el Parlamento Europeo manifestó su compromiso con el restablecimiento de la democracia en el país sudamericano, también pide a los países europeos que no lo han hecho que se sumen a los 8 que pidieron a la Corte Penal Internacional iniciar una investigación sobre Venezuela por la presunta violación de las libertades civiles. Rodríguez Zapatero ejerció como mediador en la última mesa de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, rota sin resultados a comienzos de año cuando ambos bandos se acusaron de incumplir con los acuerdos pactados.

Entonces, la oposición acusó al ex dirigente socialista español de actuar con parcialidad a favor de Maduro, y el expresidente del Parlamento venezolano Julio Borges ha declarado que el político español le amenazó con cárcel si no firmaba un acuerdo con el Gobierno de Maduro. Hace dos semanas, Rodríguez Zapatero insistió en Madrid en que la "única vía" para la crisis venezolana pasa por la negociación entre las partes, al tiempo que rechazó las "políticas que niegan el diálogo", una opción que ha vuelto a mostrarse como salida al conflicto.