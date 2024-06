La ONU respalda la propuesta de paz en Gaza impulsada por Estados Unidos

Una declaración de Hamás dijo que el grupo acogió "con satisfacción" la resolución, aunque no quedó claro de inmediato si eso significaba que los líderes del grupo aceptan el plan de alto el fuego. Catorce de los quince miembros del Consejo votaron a favor de la resolución , ninguno se manifestó en contra y sólo Rusia se abstuvo en la resolución redactada por Estados Unidos, que exige un intercambio inicial de ancianos, enfermos o mujeres como rehenes por detenidos palestinos retenidos por Israel en el transcurso de un período inicial de seis semanas.

El plan fue presentado por el presidente de EEUU, Joe Biden, el pasado 31 de mayo, y se compone de tres fases. La primera supondría un alto el fuego total durante seis semanas, en el que las fuerzas del ejército israelí saldrían de las zonas con mayor densidad de población en las que han desarrollado operaciones militares. En esa fase, Hamás liberaría a todas las mujeres, menores, ancianos y heridos que siguen como rehenes. Por su parte, los habitantes de Gaza podrían regresar a sus casas y se aprovecharía el cese de hostilidades para aumentar al máximo la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

En la segunda fase, el alto el fuego se mantendría mientras ambas partes estén implicadas en negociaciones de buena fe para conseguir tres objetivos: un cese definitivo de las hostilidades, la salida completa de las fuerzas israelíes de Gaza y el retorno de todos los rehenes y de los cadáveres de los que han fallecido en cautividad. La tercera fase estaría dedicada a la reconstrucción del territorio palestino y a dar pasos para avanzar hacia la solución de los dos estados que defiende la gran mayoría de la comunidad internacional.

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, argumento su abstención alegando que la delegación estadounidense no había sido transparente sobre su propuesta: "nos están vendiendo algo a ojos cerrados", dijo. Israel, por el momento, ha mantenido una posición ambigua sobre su adhesión a la propuesta. Por un lado, ha dicho que ha "autorizado" el plan estadounidense, pero, al mismo tiempo, su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y algunos miembros de su Gobierno han criticado algunos elementos de la propuesta y han defendido que Israel mantendrá la operación militar hasta conseguir la destrucción de Hamás. La coordinadora política de la Misión de Israel en la ONU, Reut Shapir Ben Naftaly, dijo que "la guerra no parará hasta que no se desmantelen las capacidades militares y de gobierno de Hamás".

Más presión sobre Israel

El voto en el Consejo de Seguridad supondrá una nueva medida de presión tanto sobre Israel como sobre Hamás para que acepten la propuesta y se consiga el alto el fuego, después de que el órgano de la ONU haya dado muestras durante meses de bloqueo entre vetos cruzados a resoluciones tanto por parte de EE.UU. como de otros dos miembros permanentes, Rusia y China.

Al tiempo que ha presentado la propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, mantenía en Jerusalén conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para tratar de persuadirle de que dé su "sí" a la propuesta de paz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com