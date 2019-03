Obama y Merkel apuestan por el diálogo entre Rusia y Ucrania para finalizar la crisis

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha llamado por teléfono a la canciller alemana, Angela Merkel, para abordar la situación en Ucrania, según ha confirmado la Casa Blanca.

Los dos dirigentes coincidieron que la salida a la crisis en Crimea pasa por el diálogo directo entre Rusia y Ucrania, así como por el envío de observadores internacionales a esa península, informó la Casa Blanca. Estas fueron las conclusiones de la última conversación telefónica entre ambos líderes, la tercera en menos de una semana para tratar de buscar una salida a la crisis en Crimea, provocada por la intervención militar rusa.

En el comunicado de la Casa Blanca sobre la llamada telefónica no se hace mención alguna a las posibles sanciones contra Rusia si no desiste de su despliegue militar en la península ucraniana de Crimea. Merkel ha apostado desde el principio de esta crisis por evitar las sanciones y tratar de buscar una solución por la vía del diálogo y la diplomacia, aunque no se ha cerrado completamente a esta posibilidad si Rusia mantiene sus tropas en Crimea.

En su conversación con Obama, el mandatario estadounidense celebró la "posición unificada" de Estados Unidos y la Unión Europea en esta crisis. "Ambos líderes coincidieron en la necesidad de que Rusia retire sus tropas, permita la presencia de observadores internacionales y de derechos humanos en Crimea, y apoye las elecciones libres y justas de mayo", informó la Casa Blanca.

Asimismo instaron a Rusia a que acepte inmediatamente la formación de un grupo de contacto que permita el diálogo directo con Ucrania, una vía que tanto Estados Unidos como la UE consideran imprescindible para desactivar la crisis. Esta es la tercera conversación telefónica de Obama y Merkel sobre este asunto en menos de una semana, puesto que ya hablaron el pasado domingo y también el martes.

El Parlamento de la región ucraniana de Crimea, que no reconoce a las nuevas autoridades de Kiev, ha adelantado el referéndum de adhesión a Rusia para el próximo 16 de marzo. El Gobierno central ve "ilegal" esta votación, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea.

Entretanto, más de 20.000 militares rusos permanecen en Crimea, cercando los cuarteles y bases militares de Ucrania en la región, de acuerdo con el Pentágono. Sin embargo, Rusia ha desmentido que pertenezcan a sus filas esos hombres uniformados, sin identificación y rusohablantes que se han desplegado por toda la región.