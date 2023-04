Nuevo caso contra Donald Trump: arranca el juicio contra el expresidente por una supuesta violación

Inmerso en la campaña presidencial para las elecciones de 2024 y con varios procesos judiciales abiertos, Donald Trump tiene otro problema al que hacer frente. Se trata de la demanda de la reputada periodista y escritora E. Jean Carroll, que lo acusa de haber abusado de ella en el probador de unos grandes almacenes en los años noventa. Tal y como cuanta la autora, coincidió allí por casualidad con el entonces magnate de los negocios, con el que entabló una conversación.

Trump se enfrenta a una denuncia por violación y difamación

Los abogados de Trump, que ya ha anunciado que no acudirá al tribunal, han hecho todo lo posible por retrasar la cita o anularla. La denuncia a la que se enfrenta el expresidente es doble: por violación y por difamación, ya que, cuando la denunciante desveló el caso, Trump la acusó de "mentirosa" e, incluso, se mofó de ella asegurando "que no era su tipo".

El caso no es nuevo. Carroll denunció su supuesta violación en 2019, con Trump ya en la Casa Blanca, en un libro titulado '¿Por qué necesitamos a los hombres?'. Pero no ha sido hasta ahora, pasados 30 años del suceso, que el proceso se inicia con la elección de un jurado.

"Es un engaño, una mentira, una ficción"

Tanto en 2019, cuando salió el libro, como en noviembre del años pasado, cuando la denuncia se formalizó, Trump ha negado los hechos, asegurando que las acusaciones son "un engaño, una mentira, una ficción". "No conozco a esta mujer, no tengo ni idea de quién es, más allá de que parece que consiguió una foto mía hace muchos años, con su marido, dándome la mano en una cola de recepción en un acto benéfico de famosos", dijo Trump en un comunicado remitido a Associated Press.

De ser declarado culpable, Trump no iría a la cárcel, ya que se trata de un caso civil, pero podría afectar a su campaña para las primarias republicanas, en las que parte como favorito. En caso de ganar y salir victorioso, aseguran los expertos, Trump, que se presenta una vez más como víctima, podría utilizar la demanda como ejemplo de fortaleza contra todos aquellos que quieren acabar con él.