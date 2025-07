Hunter Biden carga con dureza contra George Clooney tras pedir a su padre que renunciara a su carrera presidencial

En una entrevista difundida recientemente, Hunter Biden, el hijo del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, desató una auténtica tormenta verbal contra el actor George Clooney.

Estos hechos se desencadenaron tras el artículo que publicó el actor en 2024, titulado "I love Joe Biden, but we need a new nomiee". Clooney había pedido públicamente que Joe Biden renunciase a la nominación del Partido Demócrata, aludiendo a preocupaciones sobre la salud del entonces presidente y su rendimiento en diferentes actos públicos.

Hunter no ha dudado en responder y lo ha hecho de forma contundente: ""Que te den, que tienes que ver con esto, por qué tengo que escucharte, qué derecho tienes a pisotear a un hombre que ha dedicado 52 años de su vida al servicio de este país".

¿Qué fue lo que ocurrió?

En junio de 2024, las críticas por la salud de Joe Biden se intensificaron tras su actuación en un debate con Donald Trump, en la que se notó al líder político más flojo de lo normal. La preocupación por su edad o su reciente contagio de Covid-19 en ese momento fueron lo que más avivó la polémica.

Según su hijo, Hunter, la causa principal de estos sucesos fue el cansancio excesivo que sufría su padre debido a los viajes y uso de pastillas para dormir.

Semanas después fue cuando el actor, George Clooney, que hasta el momento parecía tener una gran amistad con Biden, publicó su artículo en el que criticó sus capacidades frente a la presidencia. Y fue poco después cuando Biden decidió renunciar y dejar que Kamala Harris encabezara la candidatura, aunque finalmente perdiera contra Donald Trump.

Las declaraciones de Hunter

Hunter ha defendido las capacidades de su padre para poder ejercer el cargo y resalta la dedicación del mismo "52 años de su vida al servicio de este país".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.