Las emotivas palabras de la viuda del activista Charlie Kirk en su funeral: "A ese joven yo le perdono"

Hace tan solo unas horas se celebraba el último adiós a Charlie Kirk, un evento centrado en despedir al activista que fue asesinado el 10 de septiembre en un acto político. El funeral ha sucedido en un estadio de Arizona, donde se han trasladado decenas de miles de personas incluido el presidente Donald Trump, que a pesar de mostrarse afligido ha aprovechado la situación para dar un discurso político.

Además, grandes figuras estadounidenses han asistido al acto, tales como Elon Musk al que se ha visto de nuevo saludando a Trump y dejando atrás sus disputas. Allí también se encontraban personas provenientes de todo el país, la mayoría vestidas con los colores de la bandera estadounidense, elementos religiosos y gorras con el mensaje "Make America Great Again" (Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos), como si de un acto político se tratase.

Intervenciones

Durante el homenaje, distintas personas han dado emotivos discursos que conmemoran la vida de Charlie Kirk, destacando el de su viuda Erika Kirk. La joven comentaba el poder de la religión en la vida de su marido y lanzaba el siguiente mensaje: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen", también aseguraba que perdonaba al culpable del asesinato "a ese hombre, a ese joven...le perdono". Erika, continuaba su discurso entre lagrimas y lo finalizaba fundiéndose en un abrazado con Trump.

Por su parte, el mandatario estadounidense culpaba a la izquierda de toda la situación y daba un discurso político que convertía todo el evento en un mitin. Trump empezaba su intervención convirtiendo a Charlie Kirk en un "mártir" asegurando que el joven fue y será siempre un gran héroe americano "un misionero con un gran propósito y un espíritu noble". Instantes después, dio un giro a sus palabras centrándose en su propaganda política asegurando el rechazo a la oposición "odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos, lo siento" y terminaba su discurso hablando de la religión "tenemos que devolver a Dios a Estados Unidos, sin fronteras ley, orden y religión ya no hay un país".

Culpable del suceso

El presunto autor del crimen, un joven de 32 años que fue arrestado después de 33 horas de búsqueda, confirmaba como móvil del asesinato el "odio" que Kirk transmitía contra distintos colectivos, como las personas transgénero, los musulmanes y otros. Las autoridades le detuvieron y fue entregado a al justicia, tras esto la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso.

La vida de Charlie Kirk se centró en defender los valores tradiciones, la religión y la política, en este caso de Trump. El joven contaba con millones de seguidores en rede sociales y varios proyectos audiovisuales como su podcast, con el cual promovió la campaña de Donal Trump en las ultimas elecciones.

