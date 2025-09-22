VÍDEO: Trump y Musk dejan de lado sus disputas en el funeral de Charlie Kirk

El State Farm Stadium de Arizona ha sido escenario del homenaje al activista Charlie Kirk, pero también del reencuentro de dos figuras muy importantes en Estados Unidos. Ni más ni menos que el presidente estadounidense Donald Trump y el empresario Elon Musk.

Durante el acto, Trump ha coincidido con bastantes personas, comenzando por Erika Kirk, la viuda del activista, y continuando con gran parte de su partido político y miles de votantes seguidores de su presidencia. Lo que no se esperaba es que el mandatario coincidiera como si nada con el empresario Elon Musk. Ambos han protagonizado uno de los momentos más destacados del acto, en las imágenes se puede ver como se saludan y conversan. Esto ha dejado perplejos a muchos, ya que estos no habían tenido contacto desde hace tres meses cuando empezaron sus disputas.

Cabe recordar, que Musk publicó en X un mensaje en el que aseguraba que las autoridades federales tenían información adicional sobre Trump en los archivos de Jeffrey Epstein, esto después de ser retirado de su cargo por desacuerdos con el plan del presidente. Por lo que, esta situación sorprende enormemente a todo el mundo.

