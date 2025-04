Nuevo bandazo de Trump con los aranceles a la tecnología: dice ahora que la exención será "temporal"

Donald Trump ha vuelto a rectificar la política arancelaria de Estados Unidos menos de 48 horas después de que anunciaran que no impondrían gravámenes a productos tecnológicos. La exclusión, ha matizado, será temporal y sí los impondrán finalmente a materiales que no se fabrican en Estados Unidos presentes en móviles, ordenadores, memorias USB y otros bienes tecnológicos.

A bordo del Air Force One, Trump ha confirmado esta madrugada que "los aranceles entrarán en vigor en un futuro cercano, porque, como saben, al igual que hicimos con el acero, los automóviles y el aluminio, lo haremos con los semiconductores, los chips y muchos otros productos, y eso ocurrirá muy pronto", recoge Reuters. "No debería haber ambigüedad", ha afirmado Trump, que añade que tiene un país "más rico hoy que hace unos meses" y que “estábamos gobernados por gente insensata que se aprovechó de nuestro país, y no vamos a permitir que eso vuelva a suceder”.

A través de un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia encargada de recaudar los aranceles, Estados Unidos publicó el sábado un listado con una veintena de componentes y dispositivos electrónicos que no recibirían esas tarifas. Excluían de los llamados "aranceles recíprocos" a productos importados a EE.UU. y que hubieran ingresado al país norteamericano o salieran de los almacenes en sus lugares de origen a partir del 5 de abril, según informó EFE.

Sin embargo, esas intenciones duraban solo unas horas. El domingo, Trump ya avisó en redes que no se trataba de una "excepción" y que esos productos "están sujetos a aranceles vigentes del 20% para el fentanilo, y simplemente se están trasladando a otra categoría arancelaria".

Avanzaba su nueva posición asegurando que "nadie se librará de responder por las injustas balanzas comerciales y las barreras arancelarias no monetarias que otros países han utilizado contra nosotros, especialmente China" y que harían un estudio "amplio" sobre la mejor manera de imponer "aranceles a los productos electrónicos", argumentando "razones de seguridad nacional".

Guerra comercial

Es un nuevo capítulo más de la guerra comercial que libra Estados Unidos contra el mundo. El presidente estadounidense pospuso la semana pasada la aplicación de los "aranceles recíprocos" 90 días para dar margen a la negociación con los países que no habían tomado represalias, pero mantuvo el impuesto base del 10% a todas las importaciones.

Washington les ha incrementado sus "aranceles recíprocos" al 125 %, más otro gravamen del 20 % que ya pesaba en su contra (145 % en total), mientras que Pekín los ha subido del 84% en una primera respuesta, al 125%.

Este lunes, China ha insistido que los "aranceles recíprocos" del presidente estadounidense socavan el orden económico y comercial internacional y les ha emplazado a "resolver los problemas mediante un diálogo equitativo basado en el respeto mutuo", según recoge EFE. "Instamos a Estados Unidos a corregir de inmediato su enfoque erróneo" y a resolver las diferencias comerciales", ha asegurado el portavoz de Exteriores Lin Jian en rueda de prensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.