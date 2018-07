Las nuevas instalaciones de un campus en China provocan que 65 estudiantes enfermen

Unos estudiantes de primaria, de la provincia de Guangdong, en el sur de China, han enfermado después de mudarse al nuevo campus, por lo que se está llevando a cabo una investigación sobre si las instalaciones renovadas contienen toxinas. Así lo recoge el medio digital 'Sixth Tone' citando al medio oriental 'The Beijing News'.

De esta forma, 65 estudiantes han mostrado síntomas que van desde mareos, falta de aliento, eccemas, hasta sangrados nasales, informó un funcionario de educación local. En respuesta a las quejas de los padres, el funcionario dijo que un informe presentado por la empresa constructora demuestra que todos los materiales empleados han sido aprobados. Sin embargo, la escuela ha cerrado su pista de atletismo sintético, además ha reemplazado algunos de los pupitres y sillas nuevas por otros usados. También ha ordenado pruebas de calidad del aire, que se realizarán en las aulas.

Pero este no es un caso aislado. Desde 2014 se han registrado problemas similares en todo el país. En 2015 los estudiantes de unas 15 ciudades enfermaron por el contacto con unas instalaciones deportivas sintéticas. En este caso contenían exceso de benceno y formaldehído.

El estándar nacional de calidad no se aplica en las guarderías o escuelas

"Aunque existe un estándar nacional de calidad para la construcción de instalaciones deportivas sintéticas, este estándar no se aplica ni en las guarderías ni en las escuelas", dijo Wang Wenyong, asesor jurídico de la ONG ambientalista 'China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation' (CBCGDF), a 'Sixth Tone'. A diferencia de los estándares locales, el estándar nacional chino para las pistas se aplica sólo a las instalaciones profesionales, como las que se encuentran en los estadios. "Hasta ahora, no se ha realizado una evaluación científica de la influencia de los materiales sintéticos en la salud de los niños ", añadió.

Las pistas de atletismo tóxicas no son la única fuente de contaminación que ha enviado a los escolares al hospital. En abril de 2016, casi 500 estudiantes de una escuela construida cerca de un terreno que alguna vez había albergado tres fábricas de productos químicos en Changzhou, en la provincia de Jiangsu, al este de China, se enfermaron.