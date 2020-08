Nuevas imágenes de la muerte de George Floyd donde indicaba en repetidas ocasiones que no podía respirar

La policia de Mineapolis acaba de publicar las grabaciones de las cámaras de los policías que arrestaron a George Floyd en mayo. Floyd pide a los agentes que no lo introduzcan en el coche patrulla porque es claustrofóbico. Murió tras pasar 8 minutos en el suelo, con la rodilla de uno de los agentes en su cuello, mientras repetía que no podía respirar.

El video de la cámara de la policía de los oficiales de Minneapolis arrestando a George Floyd ha sido publicados. Las imágenes estuvieron disponibles el lunes después de que un juez del condado de Hennepin ordenó su publicación.

El vídeo proviene de las cámaras corporales de los exoficiales Thomas Lane y J. Kueng. Las imágenes muestran a Floyd suplicando a los oficiales mientras luchan por colocarlo en un patrullero en los minutos previos a su muerte el 25 de mayo. Floyd, que murió después de que el oficial Derek Chauvin, presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante casi ocho minutos.

La muerte de Floyd provocó protestas en todo el mundo. La policía fue avisado por una tienda en el sur de Minneapolis, donde se sospechaba que Floyd pasaba un billete de 20 dólares falsificado.

El vídeo de Lane muestra a Lane sacando su arma cuando Floyd no muestra sus manos de inmediato. "Por favor, no me dispares, hombre", dice Floyd llorando. "Acabo de perder a mi mamá, hombre. Lo siento mucho". Floyd les dice a los oficiales que no se está resistiendo, pero que es claustrofóbico y que acaba de tener coronavirus. Floyd suplica que no puede respirar.

Chauvin está acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Lane, Kueng y otro oficial, Tou Thao, están acusados ​​de ayudar e incitar. Los cuatro fueron despedidos.