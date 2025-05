Una nueva investigación revela los fallos técnicos y de seguridad del Titán: no estaba registrado oficialmente

Cuatro hombres y un adolescente subieron al submarino Titán para descender hasta llegar a los restos del Titanic en las costas de Terranova. Los hechos ocurrieron en junio de 2023. Ninguno regresó. Tras una hora y 45 minutos de inmersión, el Titán perdió contacto con su barco de apoyo, el Príncipe Polar, y desapareció.

Durante cuatro largos días el mundo contuvo la respiración hasta que la Guardia Costera estadounidense finalmente confirmó que todos los que estaban a bordo habían fallecido en una implosión del submarino. Entre las víctimas se encontraba Stockton Rush, capitán y director ejecutivo de OceanGate, la compañía estadounidense propietaria del Titán. Había tres británicos a bordo como pasajeros: Hamish Harding, de 58 años, Shahzada Dawood, de 48, y su hijo Suleman, de 19, y el francés Paul-Henri Nargeolet, de 77 años. Todos murieron en el acto.

Ahora, una nueva investigación de la 'BBC' ha llegado a la conclusión que el desastre era predecible. Con un acceso sin precedentes a la investigación forense de la Guardia Costera de Estados Unidos, un equipo ha reconstruido la historia. El Titán no estaba registrado ni certificado oficialmente, según la 'BBC'. Además, había una serie de fallos técnicos y de seguridad a bordo y se ignoraron protocolos clave antes de la inmersión.

La historia del Titán

Los investigadores concluyeron también que el casco de fibra de carbono del Titán estaba dañado cuando comenzó su descenso final. Una nave controlada con nada más sofisticado que el controlador de una consola de videojuegos, el Titán era poco más que un "tubo de la muerte".

'The Mail on Sunday' reveló también que el propio submarino mostró señales de que no era seguro desde su creación seis años antes de la tragedia. En 2017, Rush construyó su primer sumergible Titan, utilizando fibra de carbono para el casco en lugar del acero o el titanio que habrían sido los estándares. La fibra de carbono, según afirmaba, tenía una relación resistencia-flotabilidad tres veces mejor que el titanio.

En febrero del año siguiente, Rush inició inmersiones de prueba a poca profundidad en aguas poco profundas en Everett Marina, en el estado de Washington. Tres meses después, trasladó el buque a las Bahamas, a aguas más profundas. La primera inmersión tripulada del Titán, con Rush a bordo como piloto, tuvo lugar en diciembre de 2019. Fue la inmersión 39, que alcanzó una profundidad de 3.939 metros. Aunque salió ileso, hubo una serie alarmante de fuertes explosiones durante la inmersión, de las que Rush se burló.

A pesar de ello, Rush llevó pasajeros en 2019 en las Bahamas. En el viaje se encontraba Karl Stanley, un piloto de sumergible del Instituto de Exploración de Aguas Profundas de Roatán. Al sumergirse y oír un ruido, se aterrorizó. También hubo un problema con las baterías en la inmersión y Stanley se alarmó al ver que las luces del exterior se apagaban.

Ignorando las preocupaciones de Stanley, Rush intentó dos inmersiones más a poca profundidad en el Titán antes de descubrir una grieta en el casco, que fue llevado a la cámara de presión de aguas profundas en Maryland, donde no pasó las pruebas. Rush construyó entonces un segundo casco de fibra de carbono, pero no restableció a cero el número de inmersiones de prueba, lo que significa que lo que él llamó Inmersión 53 en realidad fue solo la Inmersión 4.

La primera expedición "exitosa" de Titan para visitar los restos del naufragio del Titanic tuvo lugar el 30 de junio de 2021, pero se interrumpió a siete metros de profundidad. Fue entonces cuando la cúpula frontal explotó. A pesar de los enormes riesgos asumidos, OceanGate y Titan llegaron a los restos del Titanic seis veces en 2021.

El casco del Titán se comenzó a desquebrajar y dejó de ser sólido estructuralmente. No fue hasta la inmersión 80 donde todos los que subieron a bordo del Titán arriesgaron su vida. Está previsto que la Guardia Costera de Estados Unidos publique el informe de la Junta de Investigación Marina sobre el desastre del Titán durante la inmersión 88 a finales de este año.

OceanGate afirmó que está cooperando plenamente con las investigaciones oficiales y que sería inapropiado hacer comentarios antes de que se emitieran las conclusiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com