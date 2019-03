Un niño de 5 años con un tumor cerebral, secuestrado por sus padres

Un niño británico de cinco años gravemente enfermo, ha sido sacado por sus padres del hospital y si no recibe atención médica con urgencia corre peligro de muerte. La Interpol ya ha dado la alerta mundial para tratar de localizarlos.

A Ashya King, que tiene un tumor en el cerebro, se lo llevaron sus padres el jueves por la tarde del hospital general de Southampton y, junto al resto de los seis hermanos, montó en un ferri que llegó al puerto francés de Cherburgo, señaló Interpol en su alerta "amarilla", referida a personas desaparecidas. Su estado de salud "justifica serias inquietudes" ya que Ahya no puede moverse -se supone que va en silla de ruedas o en un cochecito-, no puede comunicarse con nadie, y si no recibe tratamiento rápidamente su vida está amenazada, destacó la organización policial internacional.

El detective superintendente Dick Pearson que dirige la investigación precisó que como tenía que estar bajo supervisión constante por una operación reciente, "si no recibe la atención especial que necesita las 24 horas del día, podría tener complicaciones que lo pondrían gravemente en peligro".

Aunque no se conocen claramente las razones de esta huida, se cree que puede tener que ver con el hecho de que los padres, Brett King (51 años) y Maghemeh King (45), son testigos de Jehová. Interpol cree que la familia se encuentra en Francia y que viajan con un Hyundai 1800 Style CRDI de color gris con matrícula KP60 HWK.

La alerta fue comunicada a los 190 miembros de la organización, que pidió a cualquier persona que pudiera tener alguna información que se ponga en contacto con las fuerzas del orden allí donde se encuentre o con la policía de Hampshire en el Reino Unido.