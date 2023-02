Una niña de 7 años, diagnosticada con cáncer de mama

Maura, una niña de 7 años ha sido diagnosticada con cáncer de mama en Chile. Sería el primer caso de una paciente con la enfermedad a temprana edad.

La pequeña comenzó con síntomas a los 5 años, cuando su madre notó un bulto mientras la bañaba. "Al secarla y colocarle crema, noté un porotito debajo del pezón. El doctor me recalcó que lo que tenía no era normal. Dijo que si esperaba mucho, iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto", explicó la madre, Patricia Muñoz, a 'TVN'.

Felipe Tagle, presidente de la Asociación chilena de Pacientes Oncológicos recordó que muchas personas no se atreven a tomar el caso por su particularidad. Además, según varios oncólogos, este tipo de patologías en menores es extraña.

"La mayoría de las mujeres en las que se diagnostican tienen entre 50 y 60. De ahí para abajo, empieza a ser menos frecuente", explica el oncólogo Francisco Barriga.

Extirpación total de la mama

Debido al diagnóstico registrado, se recomendó que la pequeña pasase por una extirpación total de la mama con el objetivo de evitar que el tumor se propagase por otras partes del cuerpo. "Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo", lamentó la madre.

La madre de la menor asegura que su hija no ha entendido la magnitud de la enfermedad que tiene. "Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser clava, pero no entiende que no tenga su mama", explica. Muñoz teme por cómo podrá sentirse su hija con su cuerpo cuando vaya creciendo.

Por el momento, la familia de la menor se encuentra a la espera de los resultados de los exámenes para conocer si el tumor le generó metástasis. De no encontrarse el avance, la familia acudirá a especialistas en Barcelona para comenzar un tratamiento.