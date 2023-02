Los incendios en Chile dejan al menos 22 muertos y más de 45.000 hectáreas calcinadas

Un cúmulo de imprudencias, altas temperaturas y la mala gestión de los bosques son algunos de los motivos que hacen avivar las llamas de los peores incendios forestales de la década que se están viviendo en Chile. Esto sumado a los escasos medios humanos y técnicos para combatir el fuego y el viento, que tampoco juegan a favor, ha provocado que mueran al menos 22 personas y que casi 200 familias se hayan quedado sin hogar.

Santa Juana es la zona cero de la tragedia. A sus alrededores, el paisaje calcinado y todavía humeante enmarca la cara de los voluntarios y brigadistas que tratan de hacer lo posible para que las llamas no se sigan propagando. "No puedo hablar, esto es demasiado terrible. Lo he perdido todo, todo", dice una vecina.

Según los últimos datos, se han quemado ya más de 45.000 hectáreas en las regiones de Biobio Los Lagos, La Araucanía y Ñuble, un área de bosques profundos y grandes latifundios considerada el granero de Chile. Uno de los incendios más graves ocurridos en el país se produjo por la chispa de un soldador, quien ya ha sido detenido por la policía.

Causas que han provocado el descontrol de estos incendios

Algunas causas de la tragedia que han provocado estos grandes incendios se encuentra la fórmula 30-30-30, es decir, 30 grados de temperatura, 30 kilómetros por hora de viento y una humedad menor al 30% favoreció que el fuego se haya propagado rápidamente, como ya ocurrió en las mismas zonas en 2017.

Entre las causas también está la mala gestión de los bosques, ya que no se encontraban suficientemente saneados, pero al mismo tiempo, la tala de la vegetación originaria y la reforestación con pino radiata y eucalipto han multiplicado los factores de riesgo, según llevan advirtiendo los expertos durante años.

"La especie en sí no es más combustible que otras. El problema no es su presencia si no donde está presente y en qué densidad", señala a Efe Miguel Castillo, experto en incendios del departamento de Gestión Forestal y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Forestales en la Universidad de Chile. Además, agrega que lo que ha provocado que la tragedia se dispare son cuatro factores: "la humedad de la vegetación, la pendiente, el viento y el modelo de combustible".

El presidente de Chile pide ayuda internacional

El presidente de la República, Gabriel Boric, quien se encontraba de vacaciones cuando se desataron los incendios, ha interrumpido sus vacaciones y ha pedido ayuda internacional para frenar una tragedia que ha causado miles de evacuados y damnificados, así como pérdidas millonarias.

"Acabo de conversar con el Presidente Fernández para coordinar y agradecer el apoyo de la República Argentina en combate a incendios. Además de brigadistas, recibiremos maquinarias", ha indicado Boric desde su cuenta de Twitter.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó horas antes en rueda de prensa que también se pidió ayuda a países como México, Brasil y España para hacer frente a los incendios más graves ocurridos en Chile desde 2017.