Nicolás Maduro se inventa que Karol G le ha compuesto una canción para su campaña presidencial

Las afirmaciones del presidente de Venezuela y candidato para la reelección, han generado mucha polémica. Nicolás Maduro aseguró en un mitin en Caracas el pasado 4 de julio, que la artista colombiana Karol G, conocida como 'La Bichota', había compuesto una canción para impulsar su campaña electoral: "La vamos a estrenar en estos días, ya ensayé el baile. Aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nícol G, no sé porqué".

Las palabras del presidente han corrido como la pólvora y ha estado presente en todas las televisiones del país durante días. No es la primera vez que contemplamos a Maduro utilizando mentiras como herramientas de propaganda, y más en plena campaña electoral.

La respuesta del equipo de Karol G

El equipo de la artista musical Karol G, no ha tardado en salir a desmentir tal noticia: "Obviamente no es verdad", "No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas", "La música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos. Desmentimos esas aseveraciones". Estas han sido las palabras textuales de los representantes de la cantante, afirmando que sus canciones nunca han sido compuestas, ni destinadas a fines políticos.

No es la primera vez que Maduro 'usa' a Karol G

No es la primera vez que vemos a Maduro haciendo alusión a Karol G en sus actos públicos. El pasado 29 de junio, pudimos ver a Maduro junto a Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, bailando frente a decenas de personas con la canción de "Amargura" de la artista. El presidente improvisó una coreografía propia con su música de fondo.

Estos comportamientos por parte del mandatario venezolano tienen su explicación, Maduro intenta con ello acercarse y conectar con la ciudadanía para conseguir votos o retener los que ya tiene. Y es que, el pasado abril Karol G realizó varios conciertos en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas.

Durante estos eventos la artista logró conectar profundamente con el público, además, la cantante es todo un fenómeno musical revolucionario en Latinoamérica, por esto mismo, no es difícil comprender por qué Maduro utiliza su imagen como propaganda para su campaña.

