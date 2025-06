Navalnaya, la viuda del opositor Navalni, cree que una Rusia sin Putin es “inevitable”

La activista rusa y mujer del que fuera el principal opositor ruso, Alexéi Navalni, ha asegurado este miércoles que ve “inevitable” una Rusia que “no silencie” ni “reprima”, “en paz con sus vecinos” y sin encarcelamientos políticos. Lo ha dicho en Madrid, durante el Congreso Santander Women Now, donde ha señalado que niega que sea imposible acabar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero que ese futuro “no va a venir solo, hay que trabajarlo”.

“Seamos honestos, los intentos han fallado, pero tengo la confianza de que llevará un tiempo y será un día en el que tenemos que estar preparados”, ha opinado Navanaya, que añade que entonces se verá mentir al Kremlin porque les “asusta” una Rusia sin Putin.

La activista ha afirmado que esa “Rusia del futuro” es su “misión” y una “promesa” a su marido. Admite tener la esperanza de volver algún día a su país, donde es considerada una terrorista por las autoridades.

No se arrepiente de ese regreso de su marido

En agosto de 2020, Alexéi Navalni fue envenenado con el agente tóxico Novichok. Se trasladó a Berlín, donde estuvo en coma inducido unas semanas. Tras recuperarse, regresó a su país donde fue detenido y encarcelado. Tres años más tarde, el 16 de febrero de 2024, falleció por “muerte súbita” a los 47 años en una cárcel de Siberia, según afirmaron las autoridades rusas. “El último año ha sido el más difícil de mi vida. Estoy en un lugar público que nunca quise, pero que no puedo rechazar”, ha admitido Navalnaya.

Asegura no sentirse “sola” porque “hay muchos ciudadanos rusos que no aceptan que nos silencien nuestra identidad nacional y luchan por una Rusia hermosa”. No se arrepiente de ese regreso de su marido, ya que lo considera un “ejemplo” para nuevas generaciones.

Navalnaya ha reivindicado el papel de la mujer y ha defendido que su labor en democracia es más valiente, más clara y que su liderazgo es “brutalmente duro”. Les ha pedido que estén preparadas para reconstruir las libertades y la democracia en Rusia. Para la política rusa, no hay que demostrar miedo a los regímenes que impiden a las mujeres tomar decisiones, y ha añadido que ese no es un problema solo en Rusia, sino que también afecta al resto del mundo

