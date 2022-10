Natalia, una española que estuvo en la estampida de Seúl: "No había suficiente personal, no sé por qué no lo han previsto"

Natalia vivió la pasada madrugada una auténtica pesadilla, esta joven española se encuentra en Seúl y fue una de las miles de personas que se acercaron al barrio de Itaewon a celebrar Halloween, una fiesta que pronto se convirtió en tragedia dando lugar a una estampida humana que se ha cobrado más de 150 vidas.

Natalia explica que "todo el mundo se portó muy bien" y como suele ocurrir en las tragedias cada uno sacó lo mejor de sí mismo. "No había personal suficiente para reanimar a la gente, iban de bar en bar preguntando si alguien sabía hacer RCP y tenía conocimientos de primeros auxilios" y la respuesta fue inmediata: "salió un montón de gente".

Con la escena grabada en su cabeza, Natalia narra como iban "poniendo los cuerpos delante de los bares y todo el mundo que podía se ponía a ayudar, a hacer RCP, yo fui una de ellas. Estuve ayudando a 5 personas, pero la mayoría de la gente que traían y ponían en el suelo, desgraciadamente ya había fallecido. Aún así, la gente ayudaba y el personal sanitario intentaba guiar, cuando ya veían que no se podía hacer nada te hacían ponerte con la persona de al lado".

Natalia supo que algo había ocurrido cuando el personal sanitario "empezó a hacer un pasillo en la calle, llevaban a gente en brazos. Yo a la primera persona que vi parecía que le había dado un ataque de epilepsia, pero empezaron a traer a más y más y más a ponerlas en línea y ya fue cuando nos dimos cuenta de que estaba pasando algo porque no cabía la gente en la calle, no cabía tumbada en el suelo."

Todavía no entiende Natalia la falta de previsión de las autoridades surcoreanas. "En las semanas previas también hubo festivales en esta zona, pero para eso sí que había un dispositivo preparado, habían cortado las calles y había mucho personal sanitario y policía. Pero no sé qué ha pasado que para este Halloween, que era el primero después de dos años sin poder celebrarlo y era cuando más gente iba a haber, no sé por qué no lo han previsto, no lo han preparado", porque insiste Natalia: "La respuesta de los sanitarios fue buena, pero no había suficiente personal, ni seguridad, ni policía".