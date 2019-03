Han concedido una emotiva entrevista en la que han relatado el horror que vivieron. Uno de ellos cuenta cómo uno de los terroristas le apunto directamente pero falló. Quieren volver a esa sala de conciertos y ser la primera banda en actuar.

Estaban allí, tocando, rodeados de sus fans y disfrutando de la noche en Paris. Pero un comando yihadista se cruzó en su destino. En el de esta banda de rock y en el de centenares de personas. Pocos han podido hablar de lo que vivieron allí, de lo que sufrieron, de lo que sintieron, del miedo.

Dos semanas después del 13-N, los componentes de la banda han podido sentarse y hablar . "La gente comenzó a caer al suelo. Había heridos, muertos, todos corrían, pero no había donde ir, no había huida posible", asegura Shawn London, ingeniero de sonido de los Eagles of Death Metal.

Fueron horas de angustia. Para los californianos, todos los que estaban allí son héroes, porque los terroristas disparaban desde muy cerca. London recuerda que uno de los asaltantes "me miró y disparó, y falló. Una bala impactó en mi mesa de mezclas y todo salíó volando. Me tiré al suelo".

Los terroristas de DAESH acabaron con la vida de 89 personas. Entre ellas un miembro de su equipo. "Todo estaba lleno de sangre por todas las partes. (El terrorista) se quedó allí y siguió disparando y gritaba a Alau Akbar y fue entonces cuando comprendí lo que estaba pasando".

No van a renunciar a la música. Ni a su gira porque apuestan por la vida, Según el bajista, Matt Mcjunkins, "la música es lo que sabemos hacer. Y lo vamos a seguir haciendo". Los Eagles sólo quieren dar las gracias a Francia. Y cantar bien alto su apuesta por la vida.