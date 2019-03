Mujeres borradas: la lucha de Laxmi Agarwal

Tenía 15 años cuando sufrió la peor agresión; un pretendiente de 32 años al que rechazó la desfiguraba el rostro con ácido con el objetivo de marcarla por fuera y por dentro para toda la vida. Es la terrible historia de Laxmi Agarwal, una activista india que desde hace una década lucha desde la ONG ‘Stop Acid Attacks’ por los derechos de todas las víctimas de este tipo de violencia machista, las 'mujeres borradas'.

"Quien me atacó pensó en arrojarme ácido en la cara. No arrojó ácido sobre ninguna otra parte del cuerpo. Si no iba a ser para él, entonces no iba a ser para nadie. No me mató, atacó mi cara", afirma la joven. India es uno de los países que más sufre este tipo de tragedias, con rangos desde 100 hasta 1000 afectadas al año.

Pese a haberse criado en un país donde la lucha feminista es una pelea por la supervivencia, Laxmi jamás se ha rendido. Gracias a ella el Tribunal Supremo indio ordenó restringir la venta de ácido en el país y dictaminó una compensación de 5.000 euros a todas las afectadas.

Laxmi no está segura si la solución al problema de la igualdad y el sesgo de género está cerca, porque "el mayor problema es: ¿cómo saber cuál es el problema? ¿Dónde empieza todo? Tenemos que encontrar la raíz. Ya sea un niño o una niña, ambos nacen del mismo vientre. Los vientres no son diferentes. Todo comienza ahí".

